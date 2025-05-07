Mevduat faizi yüzde 60'ı aştı... Her ay 37 bin lira kazanabilirsiniz
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından ve TL'yi desteklemek için aldığı önlemlerle birlikte mevduatta faiz yıllık yüzde 50'ye kadar yükseldi. Bileşik faiz ise yüzde 60'ı aştı.
Mevduatın cazibesi devam ediyor. Borsanın düştüğü, dövizin mevduatın altında kazandırdığı, altının dalgalı seyrettiği ancak yıllık olarak bakıldığında mevduata paralel kazandırdığı, fonların güçsüz seyrettiği dönemde parasını değerlendirmek isteyenler mevduata yöneliyor.