Mevduat faizi yüzde 60'ı aştı... Her ay 37 bin lira kazanabilirsiniz

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından ve TL'yi desteklemek için aldığı önlemlerle birlikte mevduatta faiz yıllık yüzde 50'ye kadar yükseldi. Bileşik faiz ise yüzde 60'ı aştı.

Mevduat faizi yüzde 60'ı aştı... Her ay 37 bin lira kazanabilirsiniz - 1

Mevduatın cazibesi devam ediyor. Borsanın düştüğü, dövizin mevduatın altında kazandırdığı, altının dalgalı seyrettiği ancak yıllık olarak bakıldığında mevduata paralel kazandırdığı, fonların güçsüz seyrettiği dönemde parasını değerlendirmek isteyenler mevduata yöneliyor.

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Mevduat faizi yüzde 60'ı aştı... Her ay 37 bin lira kazanabilirsiniz - 2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla birlikte politika faizi yüzde 46 olarak belirlendi. Bu faiz oranına göre mevduat bankaları da faiz oranlarını güncelledi.

Mevduat faizi yüzde 60'ı aştı... Her ay 37 bin lira kazanabilirsiniz - 3

Bankalar yüzde 50 seviyelerinde yıllık faiz oranını müşterilerine sunmaya başladı. Bazı bankalar 'hoşgeldin faizi' adı altında yüzde 52'ye varan oranları sunabiliyor.

Mevduat faizi yüzde 60'ı aştı... Her ay 37 bin lira kazanabilirsiniz - 4

100 BİN VE 1 MİLYON LİRASI OLAN NE KAZANIYOR?

100 bin lirasını 1 aylık mevduata bağlayan bir mudi vade sonunda yüzde 50 faize göre 3 bin 700 lira civarında faiz getirisi elde ediyor. 1 milyon lirasını aynı şartlarda değerlendiren bir mudi ise 37 bin 200 lira civarında faiz kazanıyor.

Mevduat faizi yüzde 60'ı aştı... Her ay 37 bin lira kazanabilirsiniz - 5

BİLEŞİK FAİZİ YÜZDE 60 SEVİYELERİNDE

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen ve anapara+faiz ile bir yıl boyunca parasının vadesini yenileyenler yüzde 50 oranında faizlerin sabit kalması halinde bir yılın sonunda yüzde 63 civarında bileşik faiz elde etmiş oluyor. Başka bir deyişle 1 milyon lirasını 1 yıl boyunca anapara+faiz güncellemesiyle yüzde 50 civarında faizle mevduatta değerlendirirse 1 yılın sonunda brüt 1 milyon 632 bin lira faiz getirisi elde etmiş oluyor. Bu tutardan stopajlar düşünce net oran ortaya çıkmış oluyor.

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