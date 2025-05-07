Mevduat faizi yüzde 60'ı aştı... Her ay 37 bin lira kazanabilirsiniz

100 BİN VE 1 MİLYON LİRASI OLAN NE KAZANIYOR?



100 bin lirasını 1 aylık mevduata bağlayan bir mudi vade sonunda yüzde 50 faize göre 3 bin 700 lira civarında faiz getirisi elde ediyor. 1 milyon lirasını aynı şartlarda değerlendiren bir mudi ise 37 bin 200 lira civarında faiz kazanıyor.