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Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır?

Merkez Bankası'nın adımları ile birlikte mevduat faizlerinde yüksek oranlar korundu. Bankaların kısa vadeli mevduata uyguladığı oranlar yüzde 55'e yaklaştı. İşte mevduat faizlerinde son durum...

Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 1

Merkez Bankası'nın son adımları ile birlikte mevduat faizlerinde artışlar görüldü. Piyasadaki Türk Lirası fazlalığı, eylül ayının ilk günleri itibarıyla son buldu. Gecelik faizler bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler, gecelik faizlerin politika faizi altına kalmasına izin verilmeyeceği izleniminin önemli olduğunu belirtti. Böylece mevduat faizlerinde yüksek oranların devam edeceğine vurgu yapıldı.

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Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 2

MEVDUAT FAİZİ NASIL ETKİLENDİ?

Merkez Bankası'nın adımlarının ardından mevduatta yüksek faiz uygulaması devam etti.

Böylece parasını mevduatta değerlendirmek isteyenlerin enflasyon üzerinde getirisi de korunmuş oldu.

Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 3

MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

Buna göre faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 53,92
3 aya kadar vadede yüzde 59,04
6 aya kadar vadede yüzde 53,41
1 yıla kadar vadede yüzde 52,61
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44,01

Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 4

1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?

100 bin lira mevduatı olan bir kişi, yüzde 54 faiz oranından 1 aylık vadede 104 bin 367 lira elde ediyor. Yani bir ay sonunda elde ettiği kârı 4 bin 367 lira oluyor.

1 milyon lira mevduatı olan bir kişinin eline yüzde 53 faiz oranından 1 aylık vadede 1 milyon 42 bin 987 lira geçiyor. Bir aylık vadede 42 bin 981 lira elde ediliyor.

Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 5

PARASI OLAN DAHA FAZLA FAİZ ALIYOR

Bankalar yüksek bakiyeli yatırımcılara daha iyi getirili faiz imkanı sağlıyor.

Bu durum düşük ve yüksek montanlı mevduat faizleri arasındaki farka yol açıyor. Son dönemlerde bu farkın 10 puana yaklaştığı belirtiliyordu.

Bankacılık sektöründe bakiyeye göre faiz uygulaması yeni bir uygulama değil ancak son zamanlarda açılan fark dikkat çekiyor.

Ayrıca süre uzadıkça faiz oranlarındaki gerileme de göze çarpıyor.

Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 6

TCMB HANGİ ADIMLARI DEVREYE ALDI?

TCMB, geçen hafta parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulanmasında değişikliğe gitti.

Buna göre, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi.

Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi.

Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 7

Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edildi.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi.

TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı.

Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 8

PİYASADAKİ TL FAZLASI KURUDU

Eylül ayı itibarıyla Merkez Bankası'nın net fonlaması 45,1 milyar lira ile yeniden pozitif bölgeye geçti.

Piyasadaki fazla likidite sorunu ağustos ayı boyunca gündemden düşmemişti. 12 Ağustos'ta likidite fazlası 263 milyar lirayı görmüştü.

Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 9

GECELİK FAİZLER ZİRVEDE

Gecelik TL faiz oranları (TLREF) dün yüzde 52,99 seviyesinden son 1 ayın zirvesine yükseldi.

Ağustos ayında gecelik faizler, yüzde 50 olan politika faizinin altına inmişti. Bir ara TLREF, faiz koridorunun alt bandı olan yüzde 47'ye kadar çekilmişti.

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