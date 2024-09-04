Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır?
Merkez Bankası'nın adımları ile birlikte mevduat faizlerinde yüksek oranlar korundu. Bankaların kısa vadeli mevduata uyguladığı oranlar yüzde 55'e yaklaştı. İşte mevduat faizlerinde son durum...
Merkez Bankası'nın son adımları ile birlikte mevduat faizlerinde artışlar görüldü. Piyasadaki Türk Lirası fazlalığı, eylül ayının ilk günleri itibarıyla son buldu. Gecelik faizler bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler, gecelik faizlerin politika faizi altına kalmasına izin verilmeyeceği izleniminin önemli olduğunu belirtti. Böylece mevduat faizlerinde yüksek oranların devam edeceğine vurgu yapıldı.