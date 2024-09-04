Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır?

1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?

100 bin lira mevduatı olan bir kişi, yüzde 54 faiz oranından 1 aylık vadede 104 bin 367 lira elde ediyor. Yani bir ay sonunda elde ettiği kârı 4 bin 367 lira oluyor.



1 milyon lira mevduatı olan bir kişinin eline yüzde 53 faiz oranından 1 aylık vadede 1 milyon 42 bin 987 lira geçiyor. Bir aylık vadede 42 bin 981 lira elde ediliyor.