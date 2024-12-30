Mevduat faizinde yüzde 50 için son günler! 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar?

1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?

Ana para: 1 milyon TL

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade: 32 gün

Vade sonu tutar: 1 milyon 40 bin 918 TL

Net kazanç: 40 bin 918 TL



Ana para: 1 milyon TL

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade: 32 gün

Vade sonu tutar: 1 milyon 38 bin 820 TL

Net kazanç: 38 bin 820 TL