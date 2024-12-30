Mevduat faizinde yüzde 50 için son günler! 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar?

Merkez Bankası'nın 22 ay sonraki ilk faiz indiriminin etkileri hissedilmeye başladı. TCMB, geçen hafta politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,50'ye çekti. Bu kararın ardından bankalarda da hareketlilik arttı. Mevduat faizlerinde aşağı yönlü güncellemelerin sinyalleri geldi. Bankacılar, mevduat faizler yüzde 50 ve üzerindeki rakamlar için son günler olduğunu belirtti. İşte mevduat faiz oranlarında son durum...

Mevduat faizinde yüzde 50 için son günler! 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar? - 1

Merkez Bankası, geçen hafta parasal gevşeme için ilk adımı attı. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. 22 ay sonra gelen faiz indirimi sonrası gözler mevduat faizlerine çevrildi.

NTVPARA HABERLERİ

Mevduat faizinde yüzde 50 için son günler! 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar? - 2

Bankalar mevduat faizlerinde, TCMB'nin kararı öncesi güncellemeler yapmıştı. TCMB'nin indirim döngüsünü başlatması ile birlikte bankalar gelecek projeksiyonlarında güncellemeye gitmeye başladı.

Mevduat faizinde yüzde 50 için son günler! 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar? - 3

Önümüzdeki haftalarda faizlerin daha da düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada yüzde 50'nin üzerinde faiz veren banka sayısındaki gerileme dikkat çekti.

Mevduat faizinde yüzde 50 için son günler! 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar? - 4

Yılın sona ermesiyle birlikte bilanço makyajlama dönemlerinin sona ermesi ve faizlerin hızla güncellemesi öngörülüyor.

Mevduat faizinde yüzde 50 için son günler! 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar? - 5

Bugün itibarıyla parasını mevduatta değerlendirmek isteyenlere kısa vadeli yatırımlar için faiz oranı yüzde 48-53 olarak uygulanıyor. Uzun vadeli mevduatlarda ise faiz yüzde 40 civarında seyrediyor.

Mevduat faizinde yüzde 50 için son günler! 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar? - 6

100 BİN LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?

Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 52
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 104 bin 92 TL
Net kazanç: 4 bin 92 TL

Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 103 bin 801 TL
Net kazanç: 3 bin 801 TL

Mevduat faizinde yüzde 50 için son günler! 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar? - 7

1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?

Ana para: 1 milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 52
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 1 milyon 40 bin 918 TL
Net kazanç: 40 bin 918 TL

Ana para: 1 milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 48
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 1 milyon 38 bin 820 TL
Net kazanç: 38 bin 820 TL

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