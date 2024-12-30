Mevduat faizinde yüzde 50 için son günler! 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın 22 ay sonraki ilk faiz indiriminin etkileri hissedilmeye başladı. TCMB, geçen hafta politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,50'ye çekti. Bu kararın ardından bankalarda da hareketlilik arttı. Mevduat faizlerinde aşağı yönlü güncellemelerin sinyalleri geldi. Bankacılar, mevduat faizler yüzde 50 ve üzerindeki rakamlar için son günler olduğunu belirtti. İşte mevduat faiz oranlarında son durum...
Merkez Bankası, geçen hafta parasal gevşeme için ilk adımı attı. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. 22 ay sonra gelen faiz indirimi sonrası gözler mevduat faizlerine çevrildi.