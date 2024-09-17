Mevduat faizlerine güncelleme: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır?

Buna göre faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:



1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,09

3 aya kadar vadede yüzde 59,25

6 aya kadar vadede yüzde 52,28

1 yıla kadar vadede yüzde 53,10

1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 35,74