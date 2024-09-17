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Mevduat faizlerine güncelleme: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır?

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi, mevduat faizlerine güncelleme geldi. Bankalar kısa vadeli mevduat faizlerinde yüksek oranları korudu. Bankaların kısa vadeli mevduata uyguladığı oranlar yüzde 55'e yaklaştı. İşte mevduat faizlerinde son durum...

Mevduat faizlerine güncelleme: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 1

Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Piyasalarda faizin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca ilk faiz indirimi tahminleri de gelecek yıla sarkmış görünüyor.

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Mevduat faizlerine güncelleme: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 2

Yüksek faiz uygulamasının devam edeceğine yönelik beklentiler, kısa vadeli mevduat faizlerindeki oranların korunmasını sağladı.

Bir yıldan uzun vadeli mevduat faizlerinde ise önemli gerileme kaydedildi.

Mevduat faizlerine güncelleme: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 3

MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

Mevduat faizlerine güncelleme: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 4

Buna göre faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,09
3 aya kadar vadede yüzde 59,25
6 aya kadar vadede yüzde 52,28
1 yıla kadar vadede yüzde 53,10
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 35,74

Mevduat faizlerine güncelleme: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 5

100 BİN LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?

100 bin lira mevduatı olan bir kişi, yüzde 54 faiz oranından 1 aylık vadede 104 bin 367 lira elde ediyor.

Yani 32 günün sonunda elde edilen kâr 4 bin 367 lira oluyor.

Mevduat faizlerine güncelleme: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 6

1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?

1 milyon lira mevduatı olan bir kişinin eline yüzde 54 faiz oranından 1 aylık vadede 1 milyon 43 bin 672 lira geçiyor. 32 günün sonunda 43 bin 367 lira elde ediliyor.

Mevduat faizlerine güncelleme: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 7

PARASI OLAN DAHA FAZLA FAİZ ALIYOR

Bankalar yüksek bakiyeli yatırımcılara daha iyi getirili faiz imkanı sağlıyor.

Bu durum düşük ve yüksek montanlı mevduat faizleri arasındaki farka yol açıyor. Son dönemlerde bu farkın 10 puana yaklaştığı belirtiliyordu.

Mevduat faizlerine güncelleme: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 8

Bankacılık sektöründe bakiyeye göre faiz uygulaması yeni bir uygulama değil ancak son zamanlarda açılan fark dikkat çekiyor.

Ayrıca süre uzadıkça faiz oranlarındaki gerileme de göze çarpıyor.

Mevduat faizlerine güncelleme: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 9
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