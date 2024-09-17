Mevduat faizlerine güncelleme: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır?
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi, mevduat faizlerine güncelleme geldi. Bankalar kısa vadeli mevduat faizlerinde yüksek oranları korudu. Bankaların kısa vadeli mevduata uyguladığı oranlar yüzde 55'e yaklaştı. İşte mevduat faizlerinde son durum...
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Piyasalarda faizin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca ilk faiz indirimi tahminleri de gelecek yıla sarkmış görünüyor.