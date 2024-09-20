Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır?
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. TCMB, sıkı para politikası mesajını yineledi. Para Politikası Kurulu metninde faiz indirimi işaretlerine yer verildi. Bu arada Merkez Bankası mevduat ve kredi faizleri ile ilgili son verileri yayınladı. Verilere göre bankaların kısa vadeli mevduatlara uyguladığı faizlerde yükseliş görüldü. 1-3 aylık vadeli mevduat faiz oranı üç ay sonra yüzde 60'ı aştı. Kredi faizlerinde de düşüş sinyalleri gelmeye başladı.
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece üst üste altıncı toplantıda da faiz pas geçildi.
TCMB'den yapılan açıklamada ağustos ayında enflasyonun ana eğilimde belirgin bir değişim olmadığı belirtildi. Dördüncü çeyrekte hizmet enflasyonunda iyileşme olacağını kaydeden TCMB, sıkı para politikası taahhüdünü yineledi.
Daha önce Para Politikası Kurulu (PPK) metinlerinde yer alan "sıkılaştırma" ifadesi kaldırıldı.