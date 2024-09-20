Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır?

MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.



TCMB verilerine göre 13 Eylül itibarıyla ortalama faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:



1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,01

3 aya kadar vadede yüzde 60,16

6 aya kadar vadede yüzde 52,10

1 yıla kadar vadede yüzde 50,96

1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 36,37