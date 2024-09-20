Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır?

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. TCMB, sıkı para politikası mesajını yineledi. Para Politikası Kurulu metninde faiz indirimi işaretlerine yer verildi. Bu arada Merkez Bankası mevduat ve kredi faizleri ile ilgili son verileri yayınladı. Verilere göre bankaların kısa vadeli mevduatlara uyguladığı faizlerde yükseliş görüldü. 1-3 aylık vadeli mevduat faiz oranı üç ay sonra yüzde 60'ı aştı. Kredi faizlerinde de düşüş sinyalleri gelmeye başladı.

Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 1

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece üst üste altıncı toplantıda da faiz pas geçildi.

TCMB'den yapılan açıklamada ağustos ayında enflasyonun ana eğilimde belirgin bir değişim olmadığı belirtildi. Dördüncü çeyrekte hizmet enflasyonunda iyileşme olacağını kaydeden TCMB, sıkı para politikası taahhüdünü yineledi.

Daha önce Para Politikası Kurulu (PPK) metinlerinde yer alan "sıkılaştırma" ifadesi kaldırıldı.

NTVPARA HABERLERİ

Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 2

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Ekonomistlere göre karar metninin satır araları faiz indirimi hazırlığına işaret etti.

Piyasalarda ilk faiz indirimi için kasım ayının uygun olabileceği konuşulmaya başlandı.

Ekonomistlerin bir bölümü de ilk faiz indirimi tahminini 2025'in ilk çeyreğini olarak korudu.

Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 3

MEVDUAT FAİZİNDE HAREKETLİLİK

Yüksek faiz uygulamasının devam edeceğine yönelik beklentiler, kısa vadeli mevduat faizlerindeki oranların korunmasını sağladı.

Uzun vadeli mevduatlar oranlarında faiz indirimi fiyatlamaları başladı. Enflasyonda ve TCMB faizlerinde önümüzdeki yıl beklenen düşüşler nedeniyle bazı bankalar şimdiden uzun vadeli kredi ve mevduat faizlerini düşürmeye de başladı.

1-3 aylık vadeli mevduat faiz oranı üç ay sonra yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Son veriler uzun vadeli mevduat faizlerinin yüzde 34-38 aralığına gerilediğini ortaya koydu. Yaz ayların bu oranları yüzde 50'li seviyelerin üzerine çıkmıştı.

Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 4

MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

TCMB verilerine göre 13 Eylül itibarıyla ortalama faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,01
3 aya kadar vadede yüzde 60,16
6 aya kadar vadede yüzde 52,10
1 yıla kadar vadede yüzde 50,96
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 36,37

Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 5

100 BİN LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?

100 bin lira mevduatı olan bir kişi, yüzde 54 faiz oranından 1 aylık vadede 104 bin 367 lira elde ediyor.

Yani 32 günün sonunda elde edilen kâr 4 bin 367 lira oluyor.

Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 6

1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?

1 milyon lira mevduatı olan bir kişinin eline yüzde 54 faiz oranından 1 aylık vadede 1 milyon 43 bin 672 lira geçiyor. 32 günün sonunda 43 bin 367 lira elde ediliyor.

Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 7

KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ SİNYALİ

Son dönemlerde bankaların kredi faiz oranlarında da hareketlilik yaşanıyor.

TCMB'nin 13 Eylül verilerine göre taşıt, konut ve ticareti kredi faizlerinde düşüş görülürken, ihtiyaç kredilerinde yükseliş kaydedildi.

Eylül ayında yüzde 55'in üzerinde çıkan taşıt kredisi faizleri, geçen hafta itibarıyla yüzde 43,78'e geriledi.

Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 8

Ticari kredi faizleri yüzde 60'ın altına indi. Haziran ayında ticari kredi faizleri yüzde 66'ya dayanmıştı.

İhtiyaç kredisi faizleri de yaz aylarına göre gerileme rotasına girdi ancak haftalık bazda hafif yükseliş kaydetti. İhtiyaç kredilerinde faiz oranları geçen hafta yüzde 71,65'ten yüzde 73,65'e çıktı. Yaz aylarında ise yüzde 78'li seviyeler görülmüştü.

Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 9

Konut kredilerinde ise faiz oranı geçen hafta itibarıya yüzde 43,22 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan bazı özel bankalar, uzun vadeli tüketici kredi oranlarını düşürmeye başladı.

Ziraat Bankası ise aylık konut kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a çekti.

Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 10
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