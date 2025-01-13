Mevduata yüzde 50 faiz bitiyor mu? TCMB'nin kararına sayılı günler kaldı
Merkez Bankası'nın 2025 yılındaki ilk faiz toplantısına 10 gün kaldı. Piyasalar, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor. Uzmanlar, kararın mevduat faizlerini etkileyebileceğini belirtiyor. Mevduat faizlerinde yüzde 50 ve üzerindeki rakamlar için son günler olabileceği ifade ediliyor.
Merkez Bankası, yılın ilk faiz toplantısı 23 Ocak'ta gerçekleştirecek.
Bu yıl 12 yerine 8 toplanıtı yapacak olan TCMB'nin parasal gevşeme adımlarını devam ettirmesi bekleniyor.
Piyasalarda TCMB'nin 250 baz puan faiz indirimlerine devam edeceği öngörülüyor.
Merkez Bankası, aralık ayında politika faizini 250 baz puan faiz indirmiş ve yüzde 47,5'e çekmişti. Böylece 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidilmişti.