Mevduata yüzde 50 faiz bitiyor mu? TCMB'nin kararına sayılı günler kaldı

Merkez Bankası'nın 2025 yılındaki ilk faiz toplantısına 10 gün kaldı. Piyasalar, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor. Uzmanlar, kararın mevduat faizlerini etkileyebileceğini belirtiyor. Mevduat faizlerinde yüzde 50 ve üzerindeki rakamlar için son günler olabileceği ifade ediliyor.

Mevduata yüzde 50 faiz bitiyor mu? TCMB'nin kararına sayılı günler kaldı - 1

Merkez Bankası, yılın ilk faiz toplantısı 23 Ocak'ta gerçekleştirecek.

Bu yıl 12 yerine 8 toplanıtı yapacak olan TCMB'nin parasal gevşeme adımlarını devam ettirmesi bekleniyor.

Piyasalarda TCMB'nin 250 baz puan faiz indirimlerine devam edeceği öngörülüyor.

Merkez Bankası, aralık ayında politika faizini 250 baz puan faiz indirmiş ve yüzde 47,5'e çekmişti. Böylece 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidilmişti.

NTVPARA HABERLERİ

Mevduata yüzde 50 faiz bitiyor mu? TCMB'nin kararına sayılı günler kaldı - 2

FAİZ İNDİRİMİ MEVDUATI NASIL ETKİLER?

Uzmanlar, faiz indirimleri ile birlikte mevduat faizlerinde aşağı yönlü güncellemeler olabileceğini belirtiyor.

Mevduat faizlerinde yüzde 50 ve üzerindeki rakamlar için son günler olabileceği ifade ediliyor.

Politika faizini yüzde 45'e çekilmesi halinde mevduata yüzde 50 ve üzeri faizlerin çok yüksek kalacağı kaydediliyor.

Mevduata yüzde 50 faiz bitiyor mu? TCMB'nin kararına sayılı günler kaldı - 3

MEVDUATA NE KADAR FAİZ VERİLİYOR?

Bugün itibarıyla parasını mevduatta değerlendirmek isteyenlere kısa vadeli yatırımlar için faiz oranı yüzde 48-53 olarak uygulanıyor.

Uzun vadeli mevduatlarda ise faiz yüzde 40 civarında seyrediyor.

Mevduata yüzde 50 faiz bitiyor mu? TCMB'nin kararına sayılı günler kaldı - 4

1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?

Ana para: 1 milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 52
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 1 milyon 40 bin 918 TL
Net kazanç: 40 bin 918 TL

Ana para: 1 milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 48
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 1 milyon 38 bin 820 TL
Net kazanç: 38 bin 820 TL

Mevduata yüzde 50 faiz bitiyor mu? TCMB'nin kararına sayılı günler kaldı - 5

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULAYAN BANKALAR?

Türk Ekonomi Bankası: Yüzde 53

On Dijital: Yüzde 53

Alternatif Bank: Yüzde 52

Odea Bank: Yüzde 51

ING Bank: Yüzde 51

Fibabanka: Yüzde 50,50

Getir Finans: Yüzde 50

Mevduata yüzde 50 faiz bitiyor mu? TCMB'nin kararına sayılı günler kaldı - 6
Mevduata yüzde 50 faiz bitiyor mu? TCMB'nin kararına sayılı günler kaldı - 7
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