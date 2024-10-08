Mevduatta eski-yeni farkı açılıyor: Faiz oranları güncellendi

Piyasaların, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi için tahminleri gelecek yıla sarktı. Böylece mevduata olan talebin güçlü kalacağına yönelik beklentiler güçlendi. Bankalardan da faizlere güncelleme geldi. Yeni kampanyalarda eski-yeni müşteri ayrımı dikkat çekti. İşte mevduat faiz oranlarında son durum...

Mevduatta eski-yeni farkı açılıyor: Faiz oranları güncellendi - 1

Piyasalarda faiz indirimine yönelik tahminleri 2025 yılına ertelenmeye başladı. Beklentilerin üzerinde gelen ekim enflasyonu ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın net açıklaması, bu yıl indirim beklentilerini rafa kaldırdı. Karahan, aylık enflasyonda kalıcı düşüş için alınacak bir miktar mesafe olduğunu söyledi.

NTVPARA HABERLERİ

Mevduatta eski-yeni farkı açılıyor: Faiz oranları güncellendi - 2

Son gelişmelerin ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemeye başladı. Yeni kampanyalarda eski ile yeni müşterilere sunulan faiz oranlarında ciddi bir fark oluştu.

Mevduatta eski-yeni farkı açılıyor: Faiz oranları güncellendi - 3

MEVDUAT FAİZ ORANI KAÇ OLDU?

Bankaların mevcut müşterileri için kısa vadeli mevduat faiz oranları yüzde 44-49 bandına geriledi. Düşüşte piyasalardaki fazla Türk Lirası'nın etkileri hissedildi.

Mevduatta eski-yeni farkı açılıyor: Faiz oranları güncellendi - 4

Sıkı para politikasının piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faizlerde hareketlilik devam etti. Gecelik faiz, dün yeniden yüzde 49,82'ye kadar indi. Bu durumun mevduat faizleri üzerindeki etkisi negatif oldu.

Mevduatta eski-yeni farkı açılıyor: Faiz oranları güncellendi - 5

YENİ MÜŞTERİYE 5 PUAN FARK

Mevduatta eski-yeni farkı açılıyor: Faiz oranları güncellendi - 6

Yeni mevduat yatırımcısı kazanma hedefiyle yapılan kampanyalarda faiz oranı yüzde 54'e kadar yükseldi.

Mevduatta eski-yeni farkı açılıyor: Faiz oranları güncellendi - 7

MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

TCMB verilerine göre 27 Eylül itibarıyla ortalama faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,84
3 aya kadar vadede yüzde 59,48
6 aya kadar vadede yüzde 50,53
1 yıla kadar vadede yüzde 50,20
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 39,27

Mevduatta eski-yeni farkı açılıyor: Faiz oranları güncellendi - 8

100 BİN LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?

Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 104 bin 367 TL
Net kazanç: 4 bin 367 TL

Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 103 bin 801 TL
Net kazanç: 3 bin 801 TL

Mevduatta eski-yeni farkı açılıyor: Faiz oranları güncellendi - 9

1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?

Ana para: 1 milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 1 milyon 43 bin 672 TL
Net kazanç: 43 bin 672 TL

Ana para: 1 milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 48
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 1 milyon 38 bin 820 TL
Net kazanç: 38 bin 820 TL

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