Mevduatta eski-yeni farkı açılıyor: Faiz oranları güncellendi

MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.



TCMB verilerine göre 27 Eylül itibarıyla ortalama faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:



1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,84

3 aya kadar vadede yüzde 59,48

6 aya kadar vadede yüzde 50,53

1 yıla kadar vadede yüzde 50,20

1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 39,27