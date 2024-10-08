Mevduatta eski-yeni farkı açılıyor: Faiz oranları güncellendi
Piyasaların, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi için tahminleri gelecek yıla sarktı. Böylece mevduata olan talebin güçlü kalacağına yönelik beklentiler güçlendi. Bankalardan da faizlere güncelleme geldi. Yeni kampanyalarda eski-yeni müşteri ayrımı dikkat çekti. İşte mevduat faiz oranlarında son durum...
Piyasalarda faiz indirimine yönelik tahminleri 2025 yılına ertelenmeye başladı. Beklentilerin üzerinde gelen ekim enflasyonu ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın net açıklaması, bu yıl indirim beklentilerini rafa kaldırdı. Karahan, aylık enflasyonda kalıcı düşüş için alınacak bir miktar mesafe olduğunu söyledi.