Mevduatta eski-yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi

Merkez Bankası, perşembe günü politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.



Enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini belirten Merkez Bankası, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiği ifade etti.



TCMB, ilk kez Maliye politikasının dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.



Para Politikası Kurulu metnine , "Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir." ifadesi eklendi.



Metnin önceki aylara göre daha yumuşak olduğunu belirten ekonomistler, aralık ayında faiz indirimine kapının açık olduğunu kaydetti.