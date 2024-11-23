Mevduatta eski-yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi

Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 50 seviyesinde korudu. TCMB'nin mesajları, önceki aylara göre daha yumuşak bir tonda algılandı. Ekonomistler, aralık ayında faiz indirimine kapının açık olduğunu söyledi. TCMB, yeni sadeleşme adımlarını da hayata geçirdi. Bu arada bankalardan da mevduat faizlere güncelleme geldi. Yeni kampanyalarda eski-yeni müşteri arasındaki farkın kapanması dikkat çekti. İşte mevduat faiz oranlarında son durum...

Mevduatta eski-yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi - 1

Merkez Bankası, perşembe günü politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiğini belirten Merkez Bankası, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiği ifade etti.

TCMB, ilk kez Maliye politikasının dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Para Politikası Kurulu metnine , "Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir." ifadesi eklendi.

Metnin önceki aylara göre daha yumuşak olduğunu belirten ekonomistler, aralık ayında faiz indirimine kapının açık olduğunu kaydetti.

NTVPARA HABERLERİ

Mevduatta eski-yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi - 2

KISA VADELİ MEVDUATLARA AYARLAMA

Faiz kararının ardından bazı sadeleşme adımları devreye alındı.

TCMB, mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırdı.

Kısa vadeli Tük Lirası mevduatta yüzde 15 olan oran yüzde 17'ye çıkardı. Yabancı para mevduat için TL tesis oranı da yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi.

Ekonomistler, TCMB'nin bu adım ile yatırımcıları daha orta ve uzun vadeli mevduatlara yönlendirmekistediği ifade edildi.

Mevduatta eski-yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi - 3

MEVDUAT FAİZ ORANI KAÇ OLDU?

Bankaların mevcut müşterileri için kısa vadeli mevduat faiz oranları yüzde 44-49 aralığında seyretti.

Eski ile yeni müşterilere sunulan oranlarındaki fark da kapanmaya başladı.

Yeni müşterilere yönelik kampanyalarda faiz oranı yüzde 54'lü seviyelere kadar yükselmiş, eski müşterilere sunulan faiz oranları ile aradaki fark 5-6 puana yükselmişti.

Güncel kampanyalarda ise yeni müşterilere yüzde 50-52'lik faiz oranı teklif ediliyor.

Mevduatta eski-yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi - 4

MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

TCMB verilerine göre 27 Eylül itibarıyla ortalama faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,98
3 aya kadar vadede yüzde 58,96
6 aya kadar vadede yüzde 49,42
1 yıla kadar vadede yüzde 49,70
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 37,11

Mevduatta eski-yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi - 5

100 BİN LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?

Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 52
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 104 bin 92 TL
Net kazanç: 4 bin 92 TL

Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 103 bin 801 TL
Net kazanç: 3 bin 801 TL

Mevduatta eski-yeni farkı kapanıyor: Faiz oranları güncellendi - 6

1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?

Ana para: 1 milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 52
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 1 milyon 40 bin 918 TL
Net kazanç: 40 bin 918 TL

Ana para: 1 milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 48
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 1 milyon 38 bin 820 TL
Net kazanç: 38 bin 820 TL

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