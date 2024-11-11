Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2025: Yılbaşı büyük ikramiye tutarı belli oldu (Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları)

Milli Piyango 2025 yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu. Yılbaşı çekilişine kısa bir zaman kala bilet fiyatları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Yılbaşında zengin olabilme umuduyla şansını deneyecek olan yüz binlerce kişi, çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki, Milli Piyango 2025 yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar oldu?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2025: Yılbaşı büyük ikramiye tutarı belli oldu (Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları) - 1

Milli Piyango tarafından 2025 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 600 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 600 milyon TL kazandıracak.

Geçen yıl 400 milyon TL olan büyük ikramiye tutarı, bu yıl tam 600 milyon TL'ye yükseltildi. Kazanan talihli, Cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesini kazanacak.

NTVPARA HABERLERİ

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2025: Yılbaşı büyük ikramiye tutarı belli oldu (Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları) - 2

2025 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu.

Buna göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 150 TL, yarım bilet 300 TL, tam bilet 600 TL’den satılacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2025: Yılbaşı büyük ikramiye tutarı belli oldu (Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları) - 3

TAMAMI DAĞITILACAK

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "tamamı dağıtım garantili" sistemi uygulanacak. Büyük ikramiye herhangi bir bilete çıkmazsa çekiliş, bir bilete isabet edene kadar tekrarlanacak.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2025: Yılbaşı büyük ikramiye tutarı belli oldu (Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları) - 4

60 MİLYON VERGİ KESİNTİSİ YAPILACAK

Geçen yıl yapılan düzenlemeyle Milli Piyango oyunlarında uygulanan vergi oranı yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmüştü. Bu yıl da aynı oran geçerli olacak.

Yani 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan kişi, 60 milyon TL vergi kesintisiyle 540 milyon TL alabilecek.

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