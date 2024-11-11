Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2025: Yılbaşı büyük ikramiye tutarı belli oldu (Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları)

Milli Piyango tarafından 2025 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 600 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 600 milyon TL kazandıracak.



Geçen yıl 400 milyon TL olan büyük ikramiye tutarı, bu yıl tam 600 milyon TL'ye yükseltildi. Kazanan talihli, Cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesini kazanacak.