Milli SİHA'ların vurucu gücü: KEMANKEŞ 1 ilk görevini tamamladı
Bayraktar AKINCI TİHA'dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ 1 füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefi imha görevini başarıyla tamamladı.
KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Bayraktar AKINCI TİHA'dan yapılan atışlı testte havadaki hedefleri tam isabetle vurdu.
Baykar, yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemlerin kritik testlerini başarıyla tamamlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Bayraktar AKINCI TİHA'dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ 1 füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefi imha görevini başarıyla tamamladı.