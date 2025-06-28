Milli SİHA'ların vurucu gücü: KEMANKEŞ 1 ilk görevini tamamladı

Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülkeyle olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.