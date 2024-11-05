Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?

Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyen vergi dilimleri değişiyor. Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte vergi dilimlerinde de artış yaşanacak. Böylece işçi ve memurun net ücretlerinde daha az kesintiye gidilecek. Son karar yıl sonuna doğru Resmi Gazete'de yayınlanacak. İşte 2025 yılındaki muhtemel gelir vergisi tarifesi...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek? - 1

İşçi ve memur maaşları, her yıl gelir vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor.

Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor.

Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek? - 2

Buna göre gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya yükselecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

Gelir vergisine dilimlerine ilişkin kesin karar yıl sonuna doğru Resmi Gazete'de yayınlanacak.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek? - 3

Çalışanların vergi dilimi yükseldikçe net ücretlerinden daha az kesinti yapılacak.

Cumhurbaşkanının yetkisini kullanması durumunda ise ilk dilim 237 bin TL’ye kadar çıkabilir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek? - 4

2025 YILI MUHTEMEL GELİR VERGİSİ ORANLARI

Gelir vergisinin diğer dilimlerine de yüzde 43,93'lük artış yapıldığı takdirde tablo 2025 yılında şu şekilde oluşacak:

158 bin liraya kadar yüzde 15,

330 bin liranın 158 bin lirası için 23 bin 700 lira, fazlası yüzde 20

1 milyon 250 bin liranın 330 bin lirası için 66 bin lira, fazlası yüzde 27

4 milyon 300 bin liranın 1 milyon 250 bin lirası için 337 bin 500 lira, fazlası yüzde 35

4 milyon 300 bin lira üzerindeki kazançlarda bu kısım için 1 milyon 500 bin lira, fazlası yüzde 40

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek? - 5

2024 GELİR VERGİSİ ORANLARI

110 bin liraya kadar yüzde 15,

230 bin liranın 110 bin lirası için 16 bin 500 lira, fazlası yüzde 20

870 bin liranın 230 bin lirası için 40 bin 500 lira, fazlası yüzde 27

3 milyon liranın 870 bin lirası için 213 bin 300 lira, fazlası yüzde 35

3 milyon liradan fazlasının 3 milyon lirası için 958 bin 800 lira, fazlası yüzde 40

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek? - 6

İŞÇİLERDEN VERGİ ÇAĞRISI

TÜRK-İŞ, çalışanların yüksek vergi yüküyle karşı karşıya olduğunu belirmişti.

Vergi tarifesinin her yıl yeniden değerleme oranında güncellenmesini talep etmişti.

Konfederasyon, "Yeniden değerleme oranı ile vergi dilimleri arttırılsa dahi birinci dilimin, asgari ücretin 14 katından; ikinci dilimin, asgari ücretin 24 katından; üçüncü dilimin, asgari ücretin 53 katından, dördüncü dilimin ise asgari ücretin 250 katından az olmaması sağlanmalıdır." açıklamasını yapmıştı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek? - 7
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek? - 8
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek? - 9
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