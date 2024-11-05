Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?
Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyen vergi dilimleri değişiyor. Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte vergi dilimlerinde de artış yaşanacak. Böylece işçi ve memurun net ücretlerinde daha az kesintiye gidilecek. Son karar yıl sonuna doğru Resmi Gazete'de yayınlanacak. İşte 2025 yılındaki muhtemel gelir vergisi tarifesi...
İşçi ve memur maaşları, her yıl gelir vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor.
Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor.
Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi.