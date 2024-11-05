Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşçi ve memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?

2025 YILI MUHTEMEL GELİR VERGİSİ ORANLARI

Gelir vergisinin diğer dilimlerine de yüzde 43,93'lük artış yapıldığı takdirde tablo 2025 yılında şu şekilde oluşacak:



158 bin liraya kadar yüzde 15,



330 bin liranın 158 bin lirası için 23 bin 700 lira, fazlası yüzde 20



1 milyon 250 bin liranın 330 bin lirası için 66 bin lira, fazlası yüzde 27



4 milyon 300 bin liranın 1 milyon 250 bin lirası için 337 bin 500 lira, fazlası yüzde 35



4 milyon 300 bin lira üzerindeki kazançlarda bu kısım için 1 milyon 500 bin lira, fazlası yüzde 40