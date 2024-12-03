Milyonlarca emeklinin gözü bu rakamda: Zam oranı netleşiyor
Milyonlarca emeklinin zam oranı netleşmeye başladı. Kasım ayı enflasyon verisi ile beş aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Nihai zam oranı için sadece aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte emeklinin 2025 yılında alacağı muhtemel zam oranı...
Milyonlarca emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.
Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranları 6 aylık enflasyon neticesinde belirleniyor.
Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.
Zam oranı aralık enflasyon ile birlikte kesinleşecek.