Milyonlarca emeklinin gözü bu rakamda: Zam oranı netleşiyor

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTACAK MI?

Emekliler, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor. Bu oran doğrudan kök aylıkları etkiliyor.



Kök aylığı, 12 bin 500 liranın altında kalanların maaşı ise belirlenen rakama tamamlanıyor.



En düşük emekli maaşı, temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlendi.



Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

En düşük aylığa zam yapılmaması halinde milyonlarca emeklinin refah seviyesinde bir değişik olmayacak.