Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: En düşük emekli maaşı artacak mı?

Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrildi. Emekliler 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Kök aylığı, en düşük maaşın altında kalanlar zamdan etkilenmiyor. Mevcut durumda yaklaşık 4 milyon emekli bu uygulamadan faydalanıyor. En düşük aylık için Meclis düzenlemesi gerekiyor. İşte en düşük emekli maaşı için konuşulanlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: En düşük emekli maaşı artacak mı? - 1

Emekliler, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor. Bu oran doğrudan kök aylıkları etkiliyor.

Kök aylığı, 12 bin 500 liranın altında kalanların maaşı ise belirlenen rakama tamamlanıyor.

En düşük emekli maaşı, temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

NTVPARA HABERLERİ

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: En düşük emekli maaşı artacak mı? - 2

Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

En düşük aylığa zam yapılmaması halinde milyonlarca emeklinin refah seviyesinde bir değişik olmayacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: En düşük emekli maaşı artacak mı? - 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz. ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz." dedi.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: En düşük emekli maaşı artacak mı? - 4

IŞIKHAN: EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Işıkhan, "2002 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarında bayram ikramiyeleriyle birlikte reel olarak yüzde 78 ila yüzde 631 oranında artış sağlanmıştır. Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: En düşük emekli maaşı artacak mı? - 5

ZAM ORANI NETLEŞİYOR

Ekim ayı ile birlikte dört aylık enflasyon ortaya çıktı.

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı.

Emekli maaşlarında nihai zam oranı kasım ve aralık enflasyonları ile birlikte kesinleşecek.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: En düşük emekli maaşı artacak mı? - 6

EMEKLİ ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefinin tutması halinde emekliler, yüzde 14,60 zam alacak.

Hedefin üst bandı olan yüzde 46'nin gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 16,88 olacak.

Kasım ve aralık ayında enflasyon yüzde 2,5'er çıkması halinde maaş zammı yüzde 17,73'yi bulacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: En düşük emekli maaşı artacak mı? - 7

PİYASADA ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, kasım ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı.

Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,01, aralık ayı ise 1,67 olarak belirlendi.

Piyasa katılımcılarının beklentileri göz önüne alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 16,22 olarak hesaplandı.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: En düşük emekli maaşı artacak mı? - 8

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

En düşük aylık için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: En düşük emekli maaşı artacak mı? - 9

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELİR Mİ?

Ekonomistlerin beklentileri, en düşük emekli maaşının Artacağı yönünde...

Maaşlara yüzde 15-18 aralığında bir zam öngörülürken, en düşük aylığın paralel bir şekilde artırılması bekleniyor.

Bu noktada en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan 15 bin lira civarına yükseltilebileceği konuşuluyor.

Zam yapılmaması halinde milyonlarca emeklinin refah seviyesinde bir değişiklik olmayacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: En düşük emekli maaşı artacak mı? - 10

EMEKLİ MAAŞI SORUNU KALICI OLARAK NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?

Uzmanlara göre uzun vadede bu sorunun ortadan kaldırılması için 2000 sonrası emeklilere yönelik intibak düzenlemesi gerekiyor.

2008 sonrası emekliler için ise azalan emekli aylık bağlama oranlarının artırılması gerekiyor.

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