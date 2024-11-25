Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrildi. Emekliler 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Kök aylığı, en düşük maaşın altında kalanlar zamdan etkilenmiyor. Mevcut durumda yaklaşık 4 milyon emekli bu uygulamadan faydalanıyor. En düşük aylık için Meclis düzenlemesi gerekiyor. İşte en düşük emekli maaşı için konuşulanlar...
Emekliler, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor. Bu oran doğrudan kök aylıkları etkiliyor.
Kök aylığı, 12 bin 500 liranın altında kalanların maaşı ise belirlenen rakama tamamlanıyor.
En düşük emekli maaşı, temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlendi.