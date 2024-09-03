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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Enflasyon beklentilerine göre zam senaryoları

Milyonlarca emekli, maaş zamlarını ilgilendiren veriye dikkat kesildi. Emekliler, temmuz ve ağustos enflasyon rakamları itibarıyla yüzde 5,78'lik zammı hak etmiş oldu. Piyasaların yıl sonu enflasyon tahminleri de netleşmeye başladı. İşte emeklilerin yıl sonu zam oranı için konuşulan senaryolar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Enflasyon beklentilerine göre zam senaryoları - 1

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaş zamlarını ilgilendiren veride ortaya çıkmaya başladı.

Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye geriledi.

Temmuz ve ağustos aylarının enflasyonu yüzde 5,78 oldu.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Enflasyon beklentilerine göre zam senaryoları - 2

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM FARKI NE KADAR OLDU?

Memur ve emekliler 6 aylık enflasyon rakamları çerçevesinde zam alıyor.

Ağustos ayı itibarıyla emekliler yüzde 5,78'lik zam hakkını elde etmiş oldu.

Memurlar ise 2024 yılı ikinci aylık döneminde yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı alacak. 6 aylık enflasyonun bu rakamın üzerine çıkması halinde enflasyon farkı elde edilecek.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Enflasyon beklentilerine göre zam senaryoları - 3

Yani memurların enflasyon farkı elde edebilmesi için yüzde 3,99'luk enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Net rakam için eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarına ihtiyaç duyulacak.

Emekliler yılın ilk 6 aylık kısmında yüzde 24,73 zam elde etmişti. Memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 19,31 olmuştu.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Enflasyon beklentilerine göre zam senaryoları - 4

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38 olarak belirlenmişti. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 34 ve 42 açıklanmıştı.

Piyasa katılımcılarının beklentileri de yüzde 42 civarında şekillendi.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Enflasyon beklentilerine göre zam senaryoları - 5

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefine gelmesi halinde emeklilerin zam oranı yüzde 10,63 olacak.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 40'a doğru yakınsaması halinde emekli zam farkı yüzde 12,24 civarında şekillenecek.

Yıl sonu enflasyonu hedefin üst bandı olan yüzde 42 civarında gelmesi halinde emekliler yüzde 13,85 zam alacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Enflasyon beklentilerine göre zam senaryoları - 6

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı normal koşullarda kök maaşa uygulanıyor.

Kök maaşlar, enflasyon ile artmasına rağmen en düşük maaşın altında kalıyorsa, emekli en düşük emekli maaşını alıyor.

En düşük emekli maaşının artması için yasa teklifi gerekiyor.

Temmuz ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Halihazırda 3 milyon 703 bin 180 kişinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

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