Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Enflasyon beklentilerine göre zam senaryoları

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı normal koşullarda kök maaşa uygulanıyor.



Kök maaşlar, enflasyon ile artmasına rağmen en düşük maaşın altında kalıyorsa, emekli en düşük emekli maaşını alıyor.



En düşük emekli maaşının artması için yasa teklifi gerekiyor.



Temmuz ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Halihazırda 3 milyon 703 bin 180 kişinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı.