Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Enflasyon beklentilerine göre zam senaryoları
Milyonlarca emekli, maaş zamlarını ilgilendiren veriye dikkat kesildi. Emekliler, temmuz ve ağustos enflasyon rakamları itibarıyla yüzde 5,78'lik zammı hak etmiş oldu. Piyasaların yıl sonu enflasyon tahminleri de netleşmeye başladı. İşte emeklilerin yıl sonu zam oranı için konuşulan senaryolar...
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaş zamlarını ilgilendiren veride ortaya çıkmaya başladı.
Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye geriledi.
Temmuz ve ağustos aylarının enflasyonu yüzde 5,78 oldu.