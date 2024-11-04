Milyonları ilgilendiriyor: Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı belli oldu. 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oranın yeni yılda vergi ve harçlara zam olarak yansıtılması bekleniyor.

Milyonları ilgilendiriyor: Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 1

Vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı.

12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) , ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Ekim ayı enflasyonu belli oldu

NTVPARA HABERLERİ

Milyonları ilgilendiriyor: Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 2

Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

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Milyonları ilgilendiriyor: Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

Kasım ayı kira artış oranı açıklandı

Milyonları ilgilendiriyor: Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 4

GELİR VERGİSİNİN İLK DİLİMİ DEĞİŞİYOR

Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor. 

Gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya yükselecek.

Milyonları ilgilendiriyor: Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 5

EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı) 

2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230
2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL

2025: 1.425 TL

Milyonları ilgilendiriyor: Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 6

PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833
2025: 11.274

Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Milyonları ilgilendiriyor: Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 7

TELEFON KAYIT HARCI NE KADAR OLACAK?

Cep telefonu IMEI kaydı

2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL

Milyonları ilgilendiriyor: Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 8

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı ücreti

2024: 500 TL
2025: 720 TL

Milyonları ilgilendiriyor: Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 9

TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL
2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL

Milyonları ilgilendiriyor: Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 10

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL

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