Milyonları ilgilendiriyor: Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu
Pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemi etkileyen yeniden değerleme oranı belli oldu. 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oranın yeni yılda vergi ve harçlara zam olarak yansıtılması bekleniyor.
Vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı.
12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) , ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.