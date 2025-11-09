Milyonları ilgilendiriyor: Yıllık izinlerde yeni bir dönem başlayabilir

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce KDK'ya gönderilen cevabi yazıda, tavsiye kararının bu konuda yapılacak çalışmalarda değerlendirileceği bildirildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararında, dinlenme hakkının anayasal güvence altına alındığına işaret edildi.

Devlet memurlarına tanınan yıllık izin, hafta sonu tatili ve genel tatillerin bu hakkın ayrılmaz bir parçası olduğu ve daraltıcı şekilde yorumlanmaması gerektiği vurgulanan kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"- Yıllık izin, çalışanların yıl boyunca edindikleri çalışma yükümlülükleri karşılığında dinlenme hakkı olarak kullandıkları bir süredir.

- Kurban Bayramı gibi genel tatiller ise çalışılmayan ve kanunla tatil ilan edilen günlerdir. Genel tatil olan gün için yıllık izin kullanılması, çalışanın açıkça aleyhine bir durum yaratarak, Anayasa ve 657 sayılı Kanun kapsamında güvence altına alınan dinlenme ve izin hakkı daraltılmış olacaktır.

- Yıllık izin tarihleri içerisinde kalan ve cumartesi-pazar günlerine denk gelen bayram günleri 2429 sayılı Kanun'a göre genel tatil günü niteliği taşıdığından yıllık izin süresinden düşülmemesi gerektiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması için genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin süresinden düşülmemesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması kanaat ve sonucuna varılmıştır."