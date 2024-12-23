Milyonların gözü asgari ücrette: Tüm hesaplar baştan yapılacak
Milyonlarca çalışan, asgari ücret zammı görüşmelerine kilitlendi. Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin bu hafta netleşmesi bekleniyor. İşçiler 29 bin 583 lira talep ederken, gözler işverenin rakamına çevrilmiş durumda. Asgari ücret ile birlikte birçok ödeme, borçlanma ve ödenek değişecek. Bu nedenle asgari ücret tüm toplumu yakından ilgilendiriyor. Peki yeni asgari ücret ile birlikte neler değişecek?
TÜM MAAŞLAR ETKİLENECEK
Asgari ücretteki artış ile birlikte tüm maaşlar değişecek.
Özel sektörde asgari ücret ve üzeri çalışanların maaşlarına güncelleme yapılacak.
İşletmeler asgari ücret üzerindeki çalışanlarının zam oranını kendi belirliyor.
Bazı işletmelerde zam oranı asgari ücrete paralel yapılıyor. Bazılarında ise daha düşük oranlar uygulanıyor.