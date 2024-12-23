Milyonların gözü asgari ücrette: Tüm hesaplar baştan yapılacak

Milyonlarca çalışan, asgari ücret zammı görüşmelerine kilitlendi. Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin bu hafta netleşmesi bekleniyor. İşçiler 29 bin 583 lira talep ederken, gözler işverenin rakamına çevrilmiş durumda. Asgari ücret ile birlikte birçok ödeme, borçlanma ve ödenek değişecek. Bu nedenle asgari ücret tüm toplumu yakından ilgilendiriyor. Peki yeni asgari ücret ile birlikte neler değişecek?

Milyonların gözü asgari ücrette: Tüm hesaplar baştan yapılacak - 1

TÜM MAAŞLAR ETKİLENECEK

Asgari ücretteki artış ile birlikte tüm maaşlar değişecek.

Özel sektörde asgari ücret ve üzeri çalışanların maaşlarına güncelleme yapılacak.

İşletmeler asgari ücret üzerindeki çalışanlarının zam oranını kendi belirliyor.

Bazı işletmelerde zam oranı asgari ücrete paralel yapılıyor. Bazılarında ise daha düşük oranlar uygulanıyor.

NTVPARA HABERLERİ

Milyonların gözü asgari ücrette: Tüm hesaplar baştan yapılacak - 2

VERGİ HARİCİ GELİR ARTACAK

Tüm maaşların asgari ücret kadarlık kısmı vergiden muaf oluyor.

Böylece asgari ücrete yapılan artışla birlikte vergi dışı tutulan kazanç miktarı da yükselmiş oluyor.

Bu durum özellikle brüt üzerinde maaş alanları olumlu etkiliyor. Daha az vergi ödenmesi daha fazla net maaş anlamına geliyor.

Milyonların gözü asgari ücrette: Tüm hesaplar baştan yapılacak - 3

EN DÜŞÜK RAPOR ÜCRETİ

İş kazası ya da meslek hastalığı geçirenler ya da hastalığı sebebiyle çalışamayanlar için ödenen rapor paraları artış görecek.

Milyonların gözü asgari ücrette: Tüm hesaplar baştan yapılacak - 4

DOĞUM İZİN ÜCRETİ

Doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere 112 gün izin kullanan annelerin alacağı en düşük iş göremezlik ödeneği yükselecek.

Milyonların gözü asgari ücrette: Tüm hesaplar baştan yapılacak - 5

STAJYER ÜCRETİ

Stajyerlerin staj sırasında aldıkları ücretler brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor. Yeni yıl zammıyla birlikte artış gösterecek.

Stajyerler, net asgari ücretin yüzde 30'u kadar ücret alıyorlar.

Milyonların gözü asgari ücrette: Tüm hesaplar baştan yapılacak - 6

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşında en düşük rakam brüt asgari ücretin yüzde 40’ı en yüksek de yüzde 80’ine karşılık geliyor.

Asgari ücretteki artışla birlikte işsizlik maaşı da güncellenecek.

Milyonların gözü asgari ücrette: Tüm hesaplar baştan yapılacak - 7

BES DEVLET KATKISI

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısın yıllık olarak en yüksek rakam asgari ücrete göre hesaplanıyor.

Üst limit yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'una karşılık geliyor.

Milyonların gözü asgari ücrette: Tüm hesaplar baştan yapılacak - 8

DOĞUM, ASKERLİK VE YURTDIŞI BORÇLANMALARI

Sigorta başlangıcından sonra doğum yapan anneler, prim günlerini artırmak için ödeme yapma hakkına sahip oluyor.

Bu yöntemle toplamda 2160 güne kadar prim kazanılabiliyor.

Ödemeler, brüt asgari ücretin yüzde 32’si oranından itibaren hesaplanıyor.

Erkekler, askerlikte geçen süreleri primlerine eklemek için satın alma yapabiliyor. Benzer şekilde, gurbetçiler de yurt dışında geçirdikleri günleri borçlanarak primlerine dahil edebiliyor.

Askerlik borçlanması asgari ücretin yüzde 32’sinden, yurt dışı borçlanmalar yüzde 45’inden başlıyor.

Milyonların gözü asgari ücrette: Tüm hesaplar baştan yapılacak - 9

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Brüt asgari ücrete bağlı olarak belirlenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, ocak ayında yeniden artış gösterecek.

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