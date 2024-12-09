Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
Milyonların yakından takip ettiği asgari ücret maratonu sona erdi. İşçi ve işveren temsilcileri, bugün ilk kez bir araya geldi. Toplantıda işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini TİSK temsil etti. Türk-İş heyetinde bu yıl da 4 işçi yer aldı. 15 kişiden oluşan komisyon yıl sonuna kadar yeni asgari ücreti belirleyecek. Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hem işveren hem işçi tarafının memnuniyetini gözeterek adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İkinci toplantıda da rakam vermeyeceğiz, işverenin rakam vermesini bekliyoruz" dedi. İkinci toplantı 16 Aralık'ta yapılacak.
Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinen oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk kez bir araya geldi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bitti. İkinci toplantı 16 Aralık'ta yapılacak.