Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi

Milyonların yakından takip ettiği asgari ücret maratonu sona erdi. İşçi ve işveren temsilcileri, bugün ilk kez bir araya geldi. Toplantıda işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini TİSK temsil etti. Türk-İş heyetinde bu yıl da 4 işçi yer aldı. 15 kişiden oluşan komisyon yıl sonuna kadar yeni asgari ücreti belirleyecek. Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hem işveren hem işçi tarafının memnuniyetini gözeterek adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İkinci toplantıda da rakam vermeyeceğiz, işverenin rakam vermesini bekliyoruz" dedi. İkinci toplantı 16 Aralık'ta yapılacak.

Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi - 1

Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinen oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk kez bir araya geldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bitti. İkinci toplantı 16 Aralık'ta yapılacak. 

NTVPARA HABERLERİ

Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi - 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu”nun ilk toplantısı düzenlendi.

Bakan Işıkhan, toplantı öncesi yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibaıryla çalışmalarımızı başlatıyoruz.

Asgari ücrette üç taraflı diyolag mekanizmasıyla hareket ediyoruz.

Hükümet temsilcileri olarak adalet terazisini dengede tutuyoruz.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde ekonomik göstergeleri titizlikle değerlendiriyoruz.

Enflasyon oranı vatandaşlarımızın satın alma gücü, iş gücü piyasalarını ihtiyaçları, ekonomik büyüme gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı bir şekilde analiz ederek hem işveren hem işçi tarafının memnuniyetini gözeterek adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz."

Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi - 3

TÜRK-İŞ: İKİNCİ TOPLANTI DA RAKAM VERMEYECEĞİZ

Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İkinci toplantıda da rakam vermeyeceğiz, işverenin rakam vermesini bekliyoruz" dedi.

Üç toplantının yapılacağını söyleyen Ağar, "Temennimiz oy birliği ile asgari ücretin belirlenmesi" ifadelerini kullandı. 

Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi - 4

Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Toplantıda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı.

Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi - 5

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ve emekli ücretlerine ilişkin "Sabit gelirlilerin durumunu en iyi seviyeye çıkaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz.

Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var.

Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz.

Son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fiyat artışlarından en çok etkilenenler sabit ücretliler oldu.

Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracağız, telafi etmek amacıyla hareket etmeliyiz.

Hem yatırımcıları, hem çalışanları kollayacak. Bütün bunlarla birlikte üretimi, istihdamı, dövizi güçlü tutacağız."

Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi - 6

"RAKAM KONUŞMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili, "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Rakam konuşmak için henüz erken." dedi.

İlk toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Işıkhan, "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi - 7

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi - 8

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi - 9

MASADA DÖRT İŞÇİ OLACAK

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik Türk-İş heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık ediyor. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alıyor.

Masada işçileri aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil ediyor.

Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi - 10

İŞÇİLER TALEPLERİNİ SIRALADI

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, "İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur. Enflasyon artışını ücret gelirlerinde gören yaklaşım kabul edilemez. Asgari ücret, emeğe gösterilen saygının ölçüsüdür." denildi.

Asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan geçim şartları yaklaşımına uyulması ve ulusal düzeyde tek olarak belirlenmesi gerektiğini vurgu yapıldı.

Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi - 11

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA?

Asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi - 12

MUHALEFETİN BEKLENTİLERİ

CHP: 30 bin lira

İYİ Parti: 28 bin lira

Yeniden Refah: 35 bin lira

Gelecek Partisi: 33 bin 337 lira

DEM Parti: 35 bin lira

Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi - 13

PİYASAYA FİYAT ŞİŞİRME UYARISI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücretin gündeme gelmesiyle fiyatların şişirildiğini gördüklerini söyledi. Bolat, "Asgari ücret şu kadar olabilir, ben şimdiden fiyata bunu bindireyim şeklindeki yaklaşımlara izin vermeyeceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kâr hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir." şeklinde konuştu.

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