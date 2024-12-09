Milyonların gözü bu masada: Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi

"RAKAM KONUŞMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili, "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Rakam konuşmak için henüz erken." dedi.



İlk toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Işıkhan, "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.