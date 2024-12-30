Milyonların gözü bu rakamda: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zammına çevrildi. Emeklilerin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak enflasyon etkisiyle oluşan zam, kök maaşlara yansıyacak. Bu nedenle en düşük emekli aylığı alan yaklaşık 3 milyon 700 bin kişinin refah seviyesinde değişiklik olmayacak. En düşük aylık için Meclis düzenlemesi gerekiyor. En düşük emekli maaşı güncellenecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli, maaş zamları için ocak ayına odaklandı.
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranı kadar artıyor.
Zam oranı aralık enflasyonu ile birlikte kesinleşecek. Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak.