Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: Bu ödemelerin hepsi değişecek!
Milyonlarca vatandaş, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemelerinde de artış olacak. Enflasyon verisi sonrası neler değişecek?
Milyonlarca vatandaşın gözü haziran ayı enflasyonuna çevrildi.
Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.
Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak.
Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteğinde de artış olacak.
İşte tahmini rakamlar...