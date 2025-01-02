Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: Bu ödemelerin hepsi değişecek!

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti.



Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor.



Enflasyon beklentileri çerçevesinde 41 bin 827 liradan 46 bin 920 liranın üzerine çıkacak.



Yeni rakam 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.



Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.