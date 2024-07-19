Moody’s Türkiye'nin kredi notunu açıkladı mı, saat kaçta açıklayacak? Kredi notu beklentisi ne yönde?

OCA AYINDA POZİTİFE ÇEVİRMİŞTİ

Moody's, ocak ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunu etkileyebilecek faktörlere değinilerek, mevcut para politikası duruşunun yaklaşan yerel seçimler sonrasında da sürdürülmesi ile büyümenin yavaşlaması, enflasyonun düşmesi ve makroekonomik dengesizlerin azalmasına ilişkin kanıtlar görülmesi durumunda, ülkenin notunun yükseltilebileceği belirtilmişti.