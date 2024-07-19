Moody’s Türkiye'nin kredi notunu açıkladı mı, saat kaçta açıklayacak? Kredi notu beklentisi ne yönde?
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye kararı için bekleyiş sürüyor. Türkiye’nin gri listeden çıkması ile beraber Moody’s kredi notuna dair pozitif beklentiler var. Peki, Moody’s Türkiye'nin kredi kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Kredi notu beklentisi ne yönde?
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye’nin kredi notuyla ilgili değerlendirmesini açıklamasına saatler kaldı. Kuruluş, 2024 takvimi çerçevesinde Türkiye için son değerlendirmesini yayınlayacak. Türkiye'nin kredi notunun bu gece yarısı kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.