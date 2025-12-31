Motokuryeler ayda 100 bin liranın üstünde kazanıyorlardı. Ücretleri yine arttı

Esnaf kuryelerin paket ve saatlik ücretlerinde artış yaşandı. Saatlik açılış ücretleri yüzde 27 ile yüzde 47 arasında zamlandı. Pazartesi günü en düşük saat 14:00-17:00 arası 51 lira olurken en yüksek saat 02:30 ve sonrası oldu ve 92 liraya çıktı. En yüksek kazançlar Pazar günü gerçekleşti ve 100 liraya çıktı.

Çoklu sipariş ücretleri de yüzde 24 ile yüzde 47 arasında arttı. En düşük toplu siparişte ücret 25,5 lira, en yüksek de 50 lira oldu.

Kilometre başı ücretler 0-3 kilometreye kadar 5,1 liradan 6,5 liraya, 3-5 kilometreye kadar 5,3 liradan 6,7 liraya, 5-6 kilometreye kadar 5,6 liradan 7,1 liraya, 6 kilometre ve üzerine ise 6,1 liradan 7,8 liraya yükseliş sağlandı. Ayrıca mağazadan müşteriye 6 kilometre ve üzeri tekli siparişlerde +30 lira ek kazanç kampanyası kış ayları boyunca devam edecek.

Günlük kampanya ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Günlük 20 siparişe 620 lira, 24 siparişe 760 lira, 28 siparişe 930 lira, 33 siparişe bin 200 lira, 42 siparişe bin 610 lira, 48 siparişe bin 870 lira, 54 siparişe 2 bin 270 lira, 59 siparişe 2 bin 650 lira, 64 siparişe 3 bin 50 lira, 70 siparişe 3 bin 450 lira, 76 siparişe 3 bin 900 lira, 82 siparişe 4 bin 400 lira ödenecek.