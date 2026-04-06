Motorinde rekor artış, benzin de yükseliyor

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine zam yapılıyor. Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorinin litresine tarihi rekor olan 7,67 lira zam geliyor. Benzine ise 2,29 lira seviyesinde zam yapılacak.

Zamlı tarifenin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Benzinde eşel mobilin devam etmesi nedeniyle zam pompaya 57 kuruş olarak yansıyacak.