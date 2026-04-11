Motorine indirim geliyor
11.04.2026 09:08
NTV - Haber Merkezi
Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 4,35 lira indirim gelecek.
ABD-İsrail ve İran savaşının başlamasıyla birlikte petrol fiyatları, 28 Şubat'tan bu yana yükseliş grafiği sergilerken ateşkes haberinin ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.
Petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor.
İNDİRİM GELİYOR
Bugün motorine 4,14 lira gelen zammın ardından indirim haberi geldi.
14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 4,35 lira indirim yapılması bekleniyor.
BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?
Benzin İstanbul'da 62,63 lira, Ankara'da 63,61 lira, İzmir'de 63,48 lira, doğu illerinde ise 64,68 liradan satılıyor.
Motorin İstanbul'da 76,56 lira, Ankara'da 77,69 lira, İzmir'de 77,97 lira, doğu illerinde 79,27 liradan satışa sunuluyor.
NELER OLMUŞTU?
28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 75 dolardan 115 dolara kadar tırmandı. Kısa sürede yüzde 53 oranında değerlenen petrol nedeniyle akaryakıt fiyatları da arttı.
TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ
Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı. Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı. Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu. Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.
BENZİN VE MOTORİN NE KADAR ZAMLANDI?
28 Şubat tarihinde İstanbul'da benzin 58,34 liradan, motorin 60,39 liradan, LPG ise 30,29 liradan satılıyordu.