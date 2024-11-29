Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar artacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Gelecek yıl vergi ve harçlarda yüzde 43,93 oranında artış yapılacak. Motorlu taşıtlar vergisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 80'e kadar indirim yetkisi bulunuyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MTV'deki artış oranına müdahale edeceği beklentileri öne çıkıyor.
Yeniden değerleme oranlarının belirlenmesiyle gözler motorlu taşıtlar vergisine (MTV) çevrildi.
MTV'deki artışı da netleştiren yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı.