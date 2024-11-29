Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar artacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Bakan Şimşek'in açıklaması, Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde olan bazı vergi ve harçların yeniden değerleme oranında değil, 2025 yılı enflasyon beklentisi olan yüzde 21 veya bu oranın biraz üzerinde artırılacağı şeklinde yorumlandı.