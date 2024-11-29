Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar artacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Gelecek yıl vergi ve harçlarda yüzde 43,93 oranında artış yapılacak. Motorlu taşıtlar vergisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 80'e kadar indirim yetkisi bulunuyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MTV'deki artış oranına müdahale edeceği beklentileri öne çıkıyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar artacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - 1

Yeniden değerleme oranlarının belirlenmesiyle gözler motorlu taşıtlar vergisine (MTV) çevrildi.

MTV'deki artışı da netleştiren yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı.

NTVPARA HABERLERİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar artacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MTV’de yüzde 80'e kadar indirim, yüzde 50'ye kadar artırım yapma yetkisi bulunuyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre geçmişteki uygulamalar dikkate alınarak, kamuoyunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MTV’deki artış oranına müdahale etmesi beklentisi oluştu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar artacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - 3

Bu yönde bir karar alınması halinde sene sonuna kadar Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayınlanması gerekiyor. Aksi halde MTV’deki artış 2025 yılında yüzde 43,93 olarak uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar artacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - 4

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz.” açıklamasını yapmıştı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar artacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - 5

Bakan Şimşek'in açıklaması, Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde olan bazı vergi ve harçların yeniden değerleme oranında değil, 2025 yılı enflasyon beklentisi olan yüzde 21 veya bu oranın biraz üzerinde artırılacağı şeklinde yorumlandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar artacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da - 6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında MTV için yüzde 61,5 olarak uygulanmasına karar vermişti. 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak belirlenmişti.

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