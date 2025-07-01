MTV 2. taksit ödemeleri başladı: MTV 2025 son gün ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı için ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibarıyla başladı. Ocak ayında ilk taksiti tamamlanan MTV, bu yıl da Temmuz ayında eşit taksitlerle tahsil ediliyor. Peki, MTV 2025 son gün ne zaman?

MTV 2. taksit ödemeleri başladı: MTV 2025 son gün ne zaman? - 1

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı için ikinci taksit ödemeleri için süreç başladı. Ödemeler yılda iki defa iki eşit taksit ile ödeniyor. İlk taksitin ocak ayı içerisinde, ikincisinin ise temmuz ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor.


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MTV 2. taksit ödemeleri başladı: MTV 2025 son gün ne zaman? - 2

Araç sahipleri, MTV 2. taksit borçlarını 31 Temmuz 2025 tarihine kadar e-Devlet, bankaların internet/mobil uygulamaları, Dijital Vergi Dairesi, PTT ve vergi daireleri üzerinden ödeyebilir.

31 Temmuz'u kaçıranlar için aylık gecikme faizi uygulanacak. Bu nedenle ödemelerin son güne bırakılmadan yapılması tavsiye ediliyor.

MTV 2. taksit ödemeleri başladı: MTV 2025 son gün ne zaman? - 3

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.


MTV 2. taksit ödemeleri başladı: MTV 2025 son gün ne zaman? - 4

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

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