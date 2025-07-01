MTV 2. taksit ödemeleri başladı: MTV 2025 son gün ne zaman?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı için ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibarıyla başladı. Ocak ayında ilk taksiti tamamlanan MTV, bu yıl da Temmuz ayında eşit taksitlerle tahsil ediliyor. Peki, MTV 2025 son gün ne zaman?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı için ikinci taksit ödemeleri için süreç başladı. Ödemeler yılda iki defa iki eşit taksit ile ödeniyor. İlk taksitin ocak ayı içerisinde, ikincisinin ise temmuz ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor.