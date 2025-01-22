MTV ilk taksit ödeme için son gün ne zaman? Online MTV ödemesi nasıl yapılır?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamında, bu yılın ilk taksit ödemeleri ve borç yapılandırma işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda, MTV ödemeleri, bankalar, vergi daireleri, PTT şubeleri, internet bankacılığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi üzerinden pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki, MTV ilk taksit ödeme için son gün ne zaman? Online MTV ödemesi nasıl yapılır?
MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmalarına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor.