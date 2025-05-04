"Musk imparatorluğu" genişliyor: Yeryüzünde kendi şehrini kurdu
Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Teksas'ın güney sahilinde yer alan SpaceX tesiseri çevresinde yeni bir şehir kurma planını hayata geçirdi. Yapılan oylamayla, SpaceX’in Teksas’ın güneyinde hakim olduğu Boca Chica’da “Starbase” adlı yeni bir belediye kuruldu. Ancak çevreciler ve bazı yerel halk bu dönüşüme tepkili.
YEREL SEÇİMLE BELLİ OLACAK
Teksas’ın güneyinde, Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in yoğun faaliyet gösterdiği Boca Chica bölgesinde yeni bir şehir doğmak üzere. Yapılan yerel seçimde, bölgenin “Starbase” adıyla resmi bir belediye statüsü kazanıp kazanmayacağı oylandı ve ve roket fırlatmalarını gerçekleştirdiği bölgede resmen yeni bir şehir kuruldu.
Oylama, büyük ölçüde SpaceX çalışanlarından oluşan 283 kayıtlı seçmeni kapsıyor.
Musk, sosyal medya platformu X'te "Starbase, Teksas artık gerçek bir şehir!" yazdı.