"Musk imparatorluğu" genişliyor: Yeryüzünde kendi şehrini kurdu

BOCHA CHICA SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Eğer teklif onaylanırsa, Starbase bir belediye başkanı ve iki komisyon üyesiyle yönetilecek. Böylece yeni yönetim; planlama, vergilendirme ve yerel düzenlemeler üzerinde yetki sahibi olacak. Ancak bazı bölge sakinleri, SpaceX’in çevreye zarar verdiğini savunarak bu girişime karşı çıkıyor.