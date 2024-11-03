Nakite ihtiyaç duyanlara 0 faizli kredi fırsatı! Bankalarda faizsiz kredi yarışı başladı (Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?)

0 faizli kredi veren bankalar, acil nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşlara çıkış yolu olmaya devam ediyor. Faizsiz kredi veren bankaların hangileri olduğu, bankaların 0 faizli kredi kampanyaları düzenlemesi üzerine merak ediliyor. Özel bankalar tarafından kasım ayı için başlatılan "Yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları" vatandaşlara can suyu oluyor. Vatandaşlar, yeni müşteri olarak bankalardan 6 ay vadeli 50 bin ve 12 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanından yararlanabiliyor.