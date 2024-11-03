Nakite ihtiyaç duyanlara 0 faizli kredi fırsatı! Bankalarda faizsiz kredi yarışı başladı (Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?)

Nakite acil ihtiyacı olan vatandaşlar için 0 faizli kredi veren bankalar belli oldu. Kasım ayında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için birçok bankada faizsiz kredi yarışı yaşanıyor. Elinde nakit para bulundurmak isteyen ve ihtiyaçlarını faizsiz kredi kampanyaları ile sağlamak isteyen vatandaşlara birçok banka yeni müşterilere özel olarak düzenlediği kampanya ile yardımcı oluyor. Vatandaşlar, 6 ay vadeyle ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans üzerinden 50 bin liraya kadar nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların listesi.

Nakite ihtiyaç duyanlara 0 faizli kredi fırsatı! Bankalarda faizsiz kredi yarışı başladı (Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?) - 1

0 faizli kredi veren bankalar, acil nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşlara çıkış yolu olmaya devam ediyor. Faizsiz kredi veren bankaların hangileri olduğu, bankaların 0 faizli kredi kampanyaları düzenlemesi üzerine merak ediliyor. Özel bankalar tarafından kasım ayı için başlatılan "Yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları" vatandaşlara can suyu oluyor. Vatandaşlar, yeni müşteri olarak bankalardan 6 ay vadeli 50 bin ve 12 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanından yararlanabiliyor.

NTVPARA HABERLERİ

Nakite ihtiyaç duyanlara 0 faizli kredi fırsatı! Bankalarda faizsiz kredi yarışı başladı (Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?) - 2

0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

Bankalar 15 bin lira, 20 bin lira, 25 bin lira, 35 bin lira ve 50 bin lira şeklinde faizsiz kredi kampanyalarıyla yarışa girdi.

İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

Nakite ihtiyaç duyanlara 0 faizli kredi fırsatı! Bankalarda faizsiz kredi yarışı başladı (Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?) - 3

ENPARA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 35 bin TL kredi imkanı sunuyor.

Nakite ihtiyaç duyanlara 0 faizli kredi fırsatı! Bankalarda faizsiz kredi yarışı başladı (Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?) - 4

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanı sunuyor.

Nakite ihtiyaç duyanlara 0 faizli kredi fırsatı! Bankalarda faizsiz kredi yarışı başladı (Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?) - 5

AKBANK

Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli %0 faizli 25 bin TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 45 bin TL'lik fırsat sunuyor.

Nakite ihtiyaç duyanlara 0 faizli kredi fırsatı! Bankalarda faizsiz kredi yarışı başladı (Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?) - 6

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 45 bin TL'lik fırsat yaratıyor.

Nakite ihtiyaç duyanlara 0 faizli kredi fırsatı! Bankalarda faizsiz kredi yarışı başladı (Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?) - 7

İŞ BANKASI

İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25 bin TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Nakite ihtiyaç duyanlara 0 faizli kredi fırsatı! Bankalarda faizsiz kredi yarışı başladı (Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?) - 8

TEB

TEB yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 50 bin TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.

Nakite ihtiyaç duyanlara 0 faizli kredi fırsatı! Bankalarda faizsiz kredi yarışı başladı (Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?) - 9

DENİZBANK

Denizbank'tan yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 10 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Nakite ihtiyaç duyanlara 0 faizli kredi fırsatı! Bankalarda faizsiz kredi yarışı başladı (Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?) - 10

ALTERNATİF BANK

Yeni müşterilere özel 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL kredi imkanı sunuyor.

Nakite ihtiyaç duyanlara 0 faizli kredi fırsatı! Bankalarda faizsiz kredi yarışı başladı (Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?) - 11

ON DİJİTAL BANKACILIK

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 15 bin TL kredi imkanı sunuyor.

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