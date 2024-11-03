Nakite ihtiyaç duyanlara 0 faizli kredi fırsatı! Bankalarda faizsiz kredi yarışı başladı (Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?)
Nakite acil ihtiyacı olan vatandaşlar için 0 faizli kredi veren bankalar belli oldu. Kasım ayında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için birçok bankada faizsiz kredi yarışı yaşanıyor. Elinde nakit para bulundurmak isteyen ve ihtiyaçlarını faizsiz kredi kampanyaları ile sağlamak isteyen vatandaşlara birçok banka yeni müşterilere özel olarak düzenlediği kampanya ile yardımcı oluyor. Vatandaşlar, 6 ay vadeyle ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans üzerinden 50 bin liraya kadar nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların listesi.
0 faizli kredi veren bankalar, acil nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşlara çıkış yolu olmaya devam ediyor. Faizsiz kredi veren bankaların hangileri olduğu, bankaların 0 faizli kredi kampanyaları düzenlemesi üzerine merak ediliyor. Özel bankalar tarafından kasım ayı için başlatılan "Yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları" vatandaşlara can suyu oluyor. Vatandaşlar, yeni müşteri olarak bankalardan 6 ay vadeli 50 bin ve 12 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanından yararlanabiliyor.