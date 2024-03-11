Nallıhan Köprüsü ve Kuş Cenneti Tüneli hizmete girdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları’nı hizmete alarak yıllık 9,6 milyon lira tasarruf sağlanacağını anlatarak, “Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 394 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız” dedi. Uraloğlu, Ankara-İstanbul yeni Otoyolu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni proje çalışmalarına başladıklarını da kaydederek, her iki projenin de Nallıhan’dan geçeceğini müjdeledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları’nın açılışını gerçekleştirdi. Nallıhan’ın çağlar boyunca Kral Yolu, İpek Yolu ve Hacı Yolu gibi tarihi ticaret yolları üstünde bulunduğunu belirten Uraloğlu, yeni ticaret güzergahlarının ortaya çıkması sonrasında Nallıhan’ın da büyümesinin durduğunu kaydetti. Uraloğlu, ”Aslında bu bahsettiğim durum sadece Nallıhan için geçerli değil. Maalesef 22 yıl öncesine kadar tüm Türkiye’nin durumu bu şekildeydi. Ulaşım ağı çok zayıf bir Türkiye vardı. 6 bin 100 kilometre uzunluğunda sadece 6 ilin birbirine bölünmüş yol ağıyla bağlı olduğu, demiryollarına yarım asır boyunca bir çivi dahi çakılmayan, havayollarına sadece varlıklı insanların ulaşabildiği, denizci kimliğini ise tamamen unutmuş bir Türkiye vardı” dedi. Söz konusu ortamda Türkiye’nin gelişemediğini ifade eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 22 yılda Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.