Narenciyenin sağlığa faydası kadar ülke ekonomisine katkısı da oldu

Türkiye 2025 yılında narenciye ihracatından 1 milyar 477 milyon 58 bin dolar kazandı. Türkiye'nin narenciyede önceki yıl 1 milyar 45 milyon dolar olan dış satımı, geçen yıl yüzde 41 yükseldi. Narenciyelerin arasında ise en çok kazandıran mandalina oldu. Mandalinadan 912 milyon 572 bin dolar kazanıldı. Mandalinada önceki yıl 702 bin ton olan ihracat miktarı yüzde 34 artışla 944 bin ton olarak gerçekleşti.

EN ÇOK MANDALİNA IRAK'A GİDİYOR

Türkiye'nin bu dönemde en çok narenciye gönderdiği ülkeler, 544 milyon 235 bin dolarla Irak, 461 milyon 16 bin dolarla Rusya, 106 milyon 439 bin dolarla Ukrayna, 52 milyon 36 bin dolarla Polonya, 48 milyon 400 bin dolarla Romanya oldu.