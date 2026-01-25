Narenciyenin sağlığa faydası kadar ülke ekonomisine katkısı da oldu
25.01.2026 12:11
AA
Türkiye'den 2025'te farklı ülkelere 1 milyon 500 bin 381 ton narenciye gönderildi. Dış satımla 2025'te ülkeye 1 milyar 477 milyon 58 bin dolar döviz girdisi sağlandı.
1 MİLYAR 477 MİLYON 58 BİN DOLAR KAZANILDI
Türkiye 2025 yılında narenciye ihracatından 1 milyar 477 milyon 58 bin dolar kazandı. Türkiye'nin narenciyede önceki yıl 1 milyar 45 milyon dolar olan dış satımı, geçen yıl yüzde 41 yükseldi. Narenciyelerin arasında ise en çok kazandıran mandalina oldu. Mandalinadan 912 milyon 572 bin dolar kazanıldı. Mandalinada önceki yıl 702 bin ton olan ihracat miktarı yüzde 34 artışla 944 bin ton olarak gerçekleşti.
EN ÇOK MANDALİNA IRAK'A GİDİYOR
Türkiye'nin bu dönemde en çok narenciye gönderdiği ülkeler, 544 milyon 235 bin dolarla Irak, 461 milyon 16 bin dolarla Rusya, 106 milyon 439 bin dolarla Ukrayna, 52 milyon 36 bin dolarla Polonya, 48 milyon 400 bin dolarla Romanya oldu.
YENİ YILDA İHRACATI ARTTIRMA HEDEFİ
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, yeni yıla ilişkin hedeflerinden bahsetti. "Bu yıl herhangi bir afetle karşılaşmazsak ihracatımızı artırma hedefindeyiz. Gerek istihdam gerekse de ülkemize sağladığı döviz girdisi bakımından önemli sektörüz. Tarım, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de stratejik bir sektör. İhracatta yeni pazarlar için araştırmalarımız devam ediyor. Ülkelerde fuarlara katılıyoruz ve narenciyemizi tanıtıyoruz. " ifadeleriyle attıkları ve atacakları adımları açıkladı.