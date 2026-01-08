Ne dolar, ne Euro ne de TL. İşte 2025'in getiri şampiyonu
08.01.2026 10:45
NTV - Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu finansal yatırım araçlarındaki getiri oranını açıkladı. 2025 yılında kimi yatırım araçları yüz güldürürken kimileri de kaybettirdi.
KÜLÇE ALTIN EN ÇOK KAZANDIRAN
Finansal yatırım araçaları yıllık olarak değerlendirildiğinde “külçe altın”yatırımcısına en çok kazandıran araç oldu. Külçe altının getiri oranına bakıldığında yatırımcısına yüzde 55,60 oranında kazanç sağladı. Birikimlerini külçe altınla değerlendirmeyi tercih edenler 2025 yılında en çok kazanan kişiler oldu.
MEVDUAT FAİZİ
Açıklanan verilere bakıldığında 2025 yılının kazandıran yatırım araçları arasında külçe altını mevduat faizleri takip ediyor.
Mevduat faizi yıllık bazında yatırımcısına yüzde 8,93 oranında kazandırdı.
DEVLET İÇİ BORÇLANMA SENEDİ
2025 yılında yatırımcısına kazandıran bir diğer yöntem ise Devlet İçi Borçlanma Senedi oldu. Yıllık değerlendirme baz alındığında yatırımcısına yüzde 7,36 oranında kazandırdı.
DEVLET İÇİ BORÇLANMA SENEDİ NEDİR ?
Devlet içi borçlanma senetleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içi piyasada ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade ediyor. Borçlu olan devlet, DİBS sahiplerine kupon ödeme tarihlerinde ve vade sonunda borçlu olduğu tutarı ödeyerek işlem yapıyor. DİBS’lerde vadeleri boyunca ikincil piyasalarda kişi ve kurumlar tarafından alınıp satılabilme imkanı bulunuyor.
EURO
Yatırımcısına kazandıran bir diğer yatırım aracı ise Euro oldu. Tüik'in açıkladığı verilere göre Euro yatırımcısına yüzde 6,84 oranında reel getiri sağladı. Euro yatırımcısının da 2025 yılında yüzü güldü.
DOLAR YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ
2025 yılında yatırımcısına kazandıran araçlar olduğu kadar kaybeden araçlar da bulunuyor. Dolar yatırımcısı 2025 yılında kaybetti. Açıklanan verilere göre Amerikan Dolar'ına yatırım yapan yatırımcı yüzde 4,47 oranında kaybetti.
BİST 100 ENDEKSİ KAYBETTİRDİ
Puan oranlarında sürekli değişiklik gösteren BİST 100 endeksi de 2025 yılında kaybettiren yatırım araçlarından oldu. BİST 100 endeksi 2025 yılı bakımından yatırımcısına yüzde 11.35 oranında kaybettirdi.