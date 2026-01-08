Ne dolar, ne Euro ne de TL. İşte 2025'in getiri şampiyonu

2025 yılında yatırımcısına kazandıran bir diğer yöntem ise Devlet İçi Borçlanma Senedi oldu. Yıllık değerlendirme baz alındığında yatırımcısına yüzde 7,36 oranında kazandırdı.

DEVLET İÇİ BORÇLANMA SENEDİ NEDİR ?

Devlet içi borçlanma senetleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içi piyasada ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade ediyor. Borçlu olan devlet, DİBS sahiplerine kupon ödeme tarihlerinde ve vade sonunda borçlu olduğu tutarı ödeyerek işlem yapıyor. DİBS’lerde vadeleri boyunca ikincil piyasalarda kişi ve kurumlar tarafından alınıp satılabilme imkanı bulunuyor.