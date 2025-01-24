Ne kadar emekli maaşı alacağım? "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranı yeniden aktifleşti
Milyonlarca çalışan, her ay SGK primleri yattıktan sonra merakla kontrol ettiği "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" bölümünün yeniden aktif hale geldiğini fark etti. Bu sistem, emeklilik maaşı hesaplama ve planlama açısından oldukça önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor. Son dönemde sisteme giriş yapan kullanıcılar, hesaplamalarda önceki dönemlere kıyasla bazı farklılıklar olduğunu belirledi.
Türkiye’deki milyonlarca çalışanın, emeklilik için tahmini olarak alacağı maaş verileri sisteme yüklendi. Bu yeni güncelleme ile birlikte, resmi bir sonuç olmasa da çalışanlar, emekli olduklarında alacakları yaklaşık maaş miktarını öğrenebiliyor. 3600 prim gün sayısını tamamlayan her çalışan, artık e-Devlet üzerinden bu tahmini emekli maaşını görüntüleyebiliyor.