Ne kadar emekli maaşı alacağım? "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranı yeniden aktifleşti

E-Devlet üzerinden aktifleşen bu sistem, emekliliğe hazırlanan çalışanlar için önemli bir bilgi kaynağı haline geldi. Emekli maaşının hesaplanmasında, prim ödeme gün sayısının yanı sıra, primlerin miktarı ve çalışan kişinin sigortalılık süresi de etkili oluyor. Bu nedenle, çalışanlar, emekli maaşlarını hesaplamak için gerekli tüm verileri sisteme yükleyerek, emeklilikten sonra ne kadar maaş alacaklarını yaklaşık olarak öğrenebiliyorlar.