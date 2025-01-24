Ne kadar emekli maaşı alacağım? "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranı yeniden aktifleşti

Milyonlarca çalışan, her ay SGK primleri yattıktan sonra merakla kontrol ettiği "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" bölümünün yeniden aktif hale geldiğini fark etti. Bu sistem, emeklilik maaşı hesaplama ve planlama açısından oldukça önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor. Son dönemde sisteme giriş yapan kullanıcılar, hesaplamalarda önceki dönemlere kıyasla bazı farklılıklar olduğunu belirledi.

Ne kadar emekli maaşı alacağım? "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranı yeniden aktifleşti - 1

Türkiye’deki milyonlarca çalışanın, emeklilik için tahmini olarak alacağı maaş verileri sisteme yüklendi. Bu yeni güncelleme ile birlikte, resmi bir sonuç olmasa da çalışanlar, emekli olduklarında alacakları yaklaşık maaş miktarını öğrenebiliyor. 3600 prim gün sayısını tamamlayan her çalışan, artık e-Devlet üzerinden bu tahmini emekli maaşını görüntüleyebiliyor.

NTVPARA HABERLERİ

Ne kadar emekli maaşı alacağım? "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranı yeniden aktifleşti - 2

E-Devlet üzerinden aktifleşen bu sistem, emekliliğe hazırlanan çalışanlar için önemli bir bilgi kaynağı haline geldi. Emekli maaşının hesaplanmasında, prim ödeme gün sayısının yanı sıra, primlerin miktarı ve çalışan kişinin sigortalılık süresi de etkili oluyor. Bu nedenle, çalışanlar, emekli maaşlarını hesaplamak için gerekli tüm verileri sisteme yükleyerek, emeklilikten sonra ne kadar maaş alacaklarını yaklaşık olarak öğrenebiliyorlar.

Ne kadar emekli maaşı alacağım? "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranı yeniden aktifleşti - 3

EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ HESAPLAMA

Emekli maaşı sorgulama işlemi, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan hizmetlerle kolaylıkla yapılabilir. Emeklilik maaşınıza dair bilgileri öğrenmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

Ne kadar emekli maaşı alacağım? "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranı yeniden aktifleşti - 4

E DEVLET ÜZERİNDEN MAAŞ SORGULAMA

E-devlet sistemi, emekli maaşı sorgulama işlemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde yapmanıza olanak sağlar. İşte adımlar:

e-Devlet Kapısı web sitesine giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle oturum açın. (E-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.)

Arama çubuğuna “Emekli Aylık Bilgisi” yazın.

Hizmeti seçtikten sonra maaş bilgilerinizi ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Ne kadar emekli maaşı alacağım? "Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" ekranı yeniden aktifleşti - 5

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

SGK’nın internet sitesi üzerinden de maaş sorgulama yapılabilir. Bu sistem genelde e-Devlet ile entegre çalışmaktadır. Eğer doğrudan SGK’nın sunduğu hizmetlerden faydalanmak isterseniz:

SGK Emekli Maaşı Sorgulama platformunu ziyaret edin.

T.C. kimlik numaranızı ve diğer gerekli bilgileri girerek maaş bilginize ulaşabilirsini

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