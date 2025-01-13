Ne yapay zeka ne yazılım! Bu mesleğin maaşı ortalama 50 bin- 200 bin TL arasında değişiyor
Dünya Ekonomik Forumu, 2025 yılı için iş gücü piyasasında en fazla talep görecek meslekleri açıkladı. Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte gençlerin, yapay zeka, yazılım geliştirme ve veri bilimi gibi dijital alanlarda kariyer yapmayı tercih edeceği öngörülüyordu. Ancak raporda, teknolojiyle ilişkili alanlar dışında da ciddi bir talep artışının yaşandığı meslekler dikkat çekti.
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yayımladığı son rapor, meslek dünyasında önemli bir dönüşümün başladığını gözler önüne serdi. Birçok uzman, gelecekte yapay zeka, yazılım geliştirme ve dijital teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmış profesyonellere olan talebin artacağını öngörüyordu.