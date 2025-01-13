Ne yapay zeka ne yazılım! Bu mesleğin maaşı ortalama 50 bin- 200 bin TL arasında değişiyor

Dünya Ekonomik Forumu, 2025 yılı için iş gücü piyasasında en fazla talep görecek meslekleri açıkladı. Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte gençlerin, yapay zeka, yazılım geliştirme ve veri bilimi gibi dijital alanlarda kariyer yapmayı tercih edeceği öngörülüyordu. Ancak raporda, teknolojiyle ilişkili alanlar dışında da ciddi bir talep artışının yaşandığı meslekler dikkat çekti.

Ne yapay zeka ne yazılım! Bu mesleğin maaşı ortalama 50 bin- 200 bin TL arasında değişiyor - 1

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yayımladığı son rapor, meslek dünyasında önemli bir dönüşümün başladığını gözler önüne serdi. Birçok uzman, gelecekte yapay zeka, yazılım geliştirme ve dijital teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmış profesyonellere olan talebin artacağını öngörüyordu.

NTVPARA HABERLERİ

Ne yapay zeka ne yazılım! Bu mesleğin maaşı ortalama 50 bin- 200 bin TL arasında değişiyor - 2

Ancak, WEF’in raporunda dikkat çeken bir diğer gelişme, teknoloji ve dijitalleşmenin yanı sıra, geleneksel mesleklerin de yeniden değer kazandığı yönünde oldu.

Ne yapay zeka ne yazılım! Bu mesleğin maaşı ortalama 50 bin- 200 bin TL arasında değişiyor - 3

MAAŞLAR ORTALAMA 50 BİN- 200 BİN TL ARASI

Rapora göre, en çok talep gören meslekler arasında çiftçilik, inşaat ustalığı ve teknik operatörlük gibi geleneksel alanlar ön plana çıkıyor. Özellikle inşaat sektöründe kule vinç operatörlerine olan talep önemli ölçüde artmış durumda.

Ne yapay zeka ne yazılım! Bu mesleğin maaşı ortalama 50 bin- 200 bin TL arasında değişiyor - 4

Bu mesleklerde çalışanların maaşlarının 200 bin TL'yi bulabildiği ifade ediliyor, bu da sektördeki uzman kişilere yönelik ciddi bir ekonomik teşvik sağlıyor. Ayrıca, teknik operatörlük gibi alanlarda da uzmanlaşmış kişilerin önemli bir gelir elde edebileceği vurgulanıyor.

Ne yapay zeka ne yazılım! Bu mesleğin maaşı ortalama 50 bin- 200 bin TL arasında değişiyor - 5

"TOPRAK ZOR GELİYOR"

ATV Haber’e konuşan tarım işçisi Kadir Çağlayan, tarımda işçi bulmanın zorlaştığını belirtti. “İşçi neden bulunamıyor?” sorusuna, “Toprak zor geliyor, kimse çalışmak istemiyor” yanıtını verdi. Eşiyle birlikte 8 dönüm tarla işleyen Çağlayan, maaşların 45-50 bin TL bandında olmasına rağmen talebin düşük olduğunu ifade etti.

Ne yapay zeka ne yazılım! Bu mesleğin maaşı ortalama 50 bin- 200 bin TL arasında değişiyor - 6

"GELECEĞİN MESLEKLERİNDEN BİRİSİ"

İnşaat sektörü de benzer sorunlar yaşıyor. İnşaat makineleri tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu, kalifiye personel eksikliğinin sektörün her alanında hissedildiğini vurguladı.

Ne yapay zeka ne yazılım! Bu mesleğin maaşı ortalama 50 bin- 200 bin TL arasında değişiyor - 7

Dumanoğlu, "Personel maaşları 50 ila 200 bin TL arasında değişiyor. Buna rağmen eleman bulmakta zorlanıyoruz. Yapılaşma, işte büyük projeler, bunlar devam ettiği sürece bu iş makinalarına ihtiyaç hasıl olacak. Geleceğin mesleklerinden birisi" dedi.

Ne yapay zeka ne yazılım! Bu mesleğin maaşı ortalama 50 bin- 200 bin TL arasında değişiyor - 8

GÖZDEN DÜŞEN MESLEKLER BELLİ OLDU

Gözden düşen meslekler arasında ise kasiyerlik, yönetici asistanlığı ve temizlikçilik yer alıyor.

Ne yapay zeka ne yazılım! Bu mesleğin maaşı ortalama 50 bin- 200 bin TL arasında değişiyor - 9

Rapor, teknoloji ve sektörel dönüşümlerle birlikte meslek tercihlerinin yeniden şekillendiğini gösteriyor.

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