Ne yapay zeka ne yazılım! Bu mesleğin maaşı ortalama 50 bin- 200 bin TL arasında değişiyor

Bu mesleklerde çalışanların maaşlarının 200 bin TL'yi bulabildiği ifade ediliyor, bu da sektördeki uzman kişilere yönelik ciddi bir ekonomik teşvik sağlıyor. Ayrıca, teknik operatörlük gibi alanlarda da uzmanlaşmış kişilerin önemli bir gelir elde edebileceği vurgulanıyor.