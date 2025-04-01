Nisan ayı kira zammı ne zaman belli olacak? Kira artış oranı için gözler enflasyon verilerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay enflasyon rakamları ve beraberinde kira zam oranları duyuruluyor. Konut kiralarında uygulanacak tavan zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE verilerine göre hesaplanıyor.

Nisan ayı kira zammı ne zaman belli olacak? Kira artış oranı için gözler enflasyon verilerinde - 1

Nisan 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine dayanarak belirlenecek.  TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, kira artış oranlarını doğrudan etkiliyor.

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Nisan ayı kira zammı ne zaman belli olacak? Kira artış oranı için gözler enflasyon verilerinde - 2

TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu veriler ışığında, konut ve iş yeri kiralarına yapılacak zam oranları netleşecek.

Nisan ayı kira zammı ne zaman belli olacak? Kira artış oranı için gözler enflasyon verilerinde - 3

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan günü saat 10:00'da açıklanacak. Böylece nisan ayı konut ve iş yeri için kira zam oranları da netlik kazanacak.

Nisan ayı kira zammı ne zaman belli olacak? Kira artış oranı için gözler enflasyon verilerinde - 4

Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan'da açıklandığında, Nisan 2025 için geçerli olacak kira artış oranları da kesinleşmiş olacak.​

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