Nisan ayı kira zammı ne zaman belli olacak? Kira artış oranı için gözler enflasyon verilerinde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay enflasyon rakamları ve beraberinde kira zam oranları duyuruluyor. Konut kiralarında uygulanacak tavan zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE verilerine göre hesaplanıyor.
Nisan 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine dayanarak belirlenecek. TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, kira artış oranlarını doğrudan etkiliyor.