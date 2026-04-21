O bankadan toplamda 100 bin TL faizsiz destek. Geri ödemesi faizsiz, vadesi 12 ay

21.04.2026 15:57
AA
Akbank, ilk kez mobilden müşterisi olan KOBİ'lerin nakit akışını desteklemek amacıyla faizsiz taksitli ticari kredi ve taksitli avans kampanyası başlattı.
Akbank, işletmelerin nakit akışını rahatlatacak dev bir kampanya başlattı. İlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'ler, toplamda 100 bin liraya kadar faizsiz finansman desteğine erişebiliyor. Kampanya kapsamında 50 bin TL tutarında 12 ay vadeli faizsiz ticari kredi ve 50 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuluyor.
TOPLAMDA 100 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ NAKİT
Akbank Mobil üzerinden "Akbanklı olmak istiyorum" adımıyla ilk kez müşteri olan KOBİ'ler, 50 bin lira tutarında 12 ay vadeli faizsiz taksitli ticari krediden yararlanabiliyor.
50 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS
İlk kez ticari kredi kartı sahibi olan müşteriler ise 50 bin liraya kadar 6 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans imkanından faydalanabiliyor.
Böylece KOBİ'ler, iş kurma veya büyüme dönemlerinde ihtiyaç duydukları finansmana maliyet yükü olmadan erişebiliyor.