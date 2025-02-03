Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı)

Ocak ayı enflasyonu ve kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verileri sonrasında, ev, işyeri sahipleri ve kiracıları ilgilendiren şubat ayı kira artış oranı ve memur ve emekli zammında da belirleyici olan 1 aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?