Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verileri, memur, emekli, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. TÜİK, heyecanla beklenen ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, şubat ayı kira artış oranı ve memur ve emekli zammında belirleyici olan 1 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı) - 1

Ocak ayı enflasyonu ve kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verileri sonrasında, ev, işyeri sahipleri ve kiracıları ilgilendiren şubat ayı kira artış oranı ve memur ve emekli zammında da belirleyici olan 1 aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

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Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı) - 2

OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 ocak ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5,03 olurken yıllık bazda yüzde 42,12'ye geriledi.

Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 olmuştu.

Ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyordu.

Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı) - 4

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

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