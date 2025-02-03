Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı: Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? (2025 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verileri, memur, emekli, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. TÜİK, heyecanla beklenen ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, şubat ayı kira artış oranı ve memur ve emekli zammında belirleyici olan 1 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?
Ocak ayı enflasyonu ve kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verileri sonrasında, ev, işyeri sahipleri ve kiracıları ilgilendiren şubat ayı kira artış oranı ve memur ve emekli zammında da belirleyici olan 1 aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?