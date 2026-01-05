Ocak ayı kira artış oranı 2026: Kira artış oranı ne kadar oldu? 2026 ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? Güncel TÜFE oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonu sonrasında ocak ayı kira artış oranı belli oldu. Kira zamlarında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri açıklandı. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 yılı ocak ayında sözleşmesi sona eren kiracılar, ev sahiplerine güncel kira zammı oranı üzerinden ödeme yapacak. Geçtiğimiz ay TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı 35,91 olarak açıklanmış ve kira zamları bu orana göre uygulanmıştı. İşte ocak ayında kiralara yapılacak yeni zam oranı.