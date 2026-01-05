Ocak ayı kira artış oranı 2026: Kira artış oranı ne kadar oldu? 2026 ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? Güncel TÜFE oranı belli oldu
05.01.2026 10:05
NTV - Haber Merkezi
Ocak ayı kira artış oranı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle, ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE verileri açıklandı. Kira kontrat süresi dolan ve kira sözleşmesini ocak ayında yenileyecek olan kiracılar güncel 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden ev ve işyeri sahiplerine zam yapacak. İşte 2026 ocak ayı kira artış oranı hesaplaması.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonu sonrasında ocak ayı kira artış oranı belli oldu. Kira zamlarında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri açıklandı. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 yılı ocak ayında sözleşmesi sona eren kiracılar, ev sahiplerine güncel kira zammı oranı üzerinden ödeme yapacak. Geçtiğimiz ay TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı 35,91 olarak açıklanmış ve kira zamları bu orana göre uygulanmıştı. İşte ocak ayında kiralara yapılacak yeni zam oranı.
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
TÜİK’in 5 Ocak 2026'da açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre, ocak ayı itibarıyla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 34,88 olarak hesaplandı. Bu oran, konut ve iş yeri kira artışlarında yasal sınır olarak uygulanacak.
Yani, 2026 Ocak ayında konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla yüzde 34,88 oranında zam yapabilecek.
Konut kiralarında 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona eren yüzde 25 zam sınırı yeniden uzatılmadığı için, artık konut kiraları da TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu kapsamda, ev sahipleri ocak ayında konut kiralarına güncel TÜFE oranında zam yapabilecek.
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 33 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2026
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 34,88
Kira Artış Tutarı: 14 bin 510 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 44 bin 510 TL
YÜZDE 25 SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI
Mevcut Kira Bedeli: 33 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2026
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 8 bin 250 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 41 bin 250 TL