Ocak ayında en çok satan araç markaları ve Türkiye'nin favori rengi

Ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin 33 bin 511'i gri renkli olduğu verilerde yer aldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 108 adet otomobilin yüzde 41,3'ü gri, yüzde 27,5'i beyaz, yüzde 10,2'si mavi, yüzde 10,1'i siyah, yüzde 5,7'si yeşil, yüzde 2,9'u kırmızı, yüzde 4'ü kahverengi, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,2'si sarı renkli oldu.