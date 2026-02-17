Ocak ayında en çok satan araç markaları ve Türkiye'nin favori rengi
17.02.2026 11:31
NTV - Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı motorlu kara taşıtlarına ait veriler yayınlandı. Ocak ayında en çok kayıt yapılan otomobil markalarının listesi belli oldu.
1.RENAULT
Ocak ayında Türkiye trafiğine 144 bin 620 adet taşıt dahil oldu. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,1'ini otomobiller oluşturdu. Satılan otomobillerden ilk tercih edilen marka yüzde 15,9'luk oranla Renault oldu.
2.TOYOTA
Tercih edilen otomobiller arasında iknci sırada yüzde 8,6'lık oranla Toyota yer aldı.
3.PEUGETO
Türkiye'nin tercihleri arasında yüzde 7,8 ile Peugeto yer alıyor.
4.FİAT
Fiat yüzde 7 oranında Ocak ayı satışlarında tercih edildi.
5.VOLKSWAGEN
Satışların yüzde 6,4'ünü ise Volkswagen oluşturdu.
6.CİTROEN
6,2'lik oranla Citroen, altıncı sırada yer alıyor.
7.OPEL
Opel yüzde 6'lık oranıyla ocak ayında ilk on sıralarında yer almayı başardı.
8.HYUNDAİ
Hyundai ise satışların tamamında yüzde 5,8'lik paya sahip oldu.
9.TOGG
Yerli otomobil yüzde 5,6'lık oranla en çok satılan markalar arasında yer aldı.
10.BYD
Elektrikli araçlarıyla ve Türkiye pazarından çekilmesi konusunda iddialar bulunan BYD ise satışların tamamının yüzde 4,6'sını oluşturdu.
FAVORİ RENK GRİ OLDU
Ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin 33 bin 511'i gri renkli olduğu verilerde yer aldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 108 adet otomobilin yüzde 41,3'ü gri, yüzde 27,5'i beyaz, yüzde 10,2'si mavi, yüzde 10,1'i siyah, yüzde 5,7'si yeşil, yüzde 2,9'u kırmızı, yüzde 4'ü kahverengi, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,2'si sarı renkli oldu.