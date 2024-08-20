Öğrenci evi hayal oldu! Kiralar cep yakıyor
Üniversite kayıtları başlarken, öğrencilerin ev arayışları da hızlandı. Öğrencilerin yoğun olduğu kentlerde kira fiyatları cep yaktı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ortalama kiralar 20 bin lirayı aştı. İşte 10 şehirdeki ortalama kira fiyatları...
En fazla öğrenci nüfusunu barındıran ikinci şehir konumunda yer alan İstanbul'da kiralar yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 46 artış gösterdi.
Bir gayrimenkul değerleme şirketinin araştırmasına göre enflasyondan arındırıldığında İstanbul'da kiralarda reel olarak yüzde 13 düşüş gözlemlendi.
İncelenen kentler arasında İstanbul, birim kirada 234 lira/metrekare, ortalama kirada ise 23 bin 373 lira seviyesiyle zirvede yer aldı.