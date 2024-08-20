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Öğrenci evi hayal oldu! Kiralar cep yakıyor

Üniversite kayıtları başlarken, öğrencilerin ev arayışları da hızlandı. Öğrencilerin yoğun olduğu kentlerde kira fiyatları cep yaktı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ortalama kiralar 20 bin lirayı aştı. İşte 10 şehirdeki ortalama kira fiyatları...

Öğrenci evi hayal oldu! Kiralar cep yakıyor - 1

En fazla öğrenci nüfusunu barındıran ikinci şehir konumunda yer alan İstanbul'da kiralar yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 46 artış gösterdi.

Bir gayrimenkul değerleme şirketinin araştırmasına göre enflasyondan arındırıldığında İstanbul'da kiralarda reel olarak yüzde 13 düşüş gözlemlendi.

İncelenen kentler arasında İstanbul, birim kirada 234 lira/metrekare, ortalama kirada ise 23 bin 373 lira seviyesiyle zirvede yer aldı.

NTVPARA HABERLERİ

Öğrenci evi hayal oldu! Kiralar cep yakıyor - 2

Eskişehir, Türkiye'de kayıtlı üniversite öğrencilerinin en fazla olduğu kent olarak öne çıktı.

Eskişehir'de kiralar, temmuz itibarıyla yıllık bazda nominal olarak yüzde 69 artarken, enflasyon dikkate alındığında reel artış yüzde 1 ile sınırlı kaldı.

Öğrenci kentinde ortalama birim kira 161 lira/metrekare, ortalama kira bedeli ise 15 bin 98 lira oldu.

Öğrenci evi hayal oldu! Kiralar cep yakıyor - 3

İzmir'de kiralar bu yıl, enflasyona göre azaldı. Temmuz verilerine göre, İzmir'de kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 61 arttı.

Enflasyondan arındırılarak incelendiğinde ise kiraların yüzde 3 azaldığı belirlendi.

Kentte ortalama birim kira 207 lira/metrekare olurken, ortalama kira ise 21 bin 903 lira seviyesine geldi.

Öğrenci evi hayal oldu! Kiralar cep yakıyor - 4

Ankara'da kiralar, geçen yıla göre yüzde 63 nominal artış göstermesine rağmen enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 2 düşüş yaşadı.

Başkentte ortalama birim kira 176 lira/metrekare, ortalama kira ise 20 bin 965 lira olarak belirlendi.

Öğrenci evi hayal oldu! Kiralar cep yakıyor - 5

Antalya'da konut kira bedelleri, normalleşme dönemine girdi.

Temmuz itibarıyla Antalya'da kiralar yıllık bazda nominal olarak yüze 23 artmasına rağmen reel olarak yüzde 26 azaldı.

Bu oranla Antalya, 10 kent içerisinde enflasyona karşı en fazla değer kaybeden yer oldu.

Turizm kenti Antalya'da ortalama birim kira 172 lira/metrekare, ortalama kira ise 18 bin 749 lira olarak tespit edildi.

Öğrenci evi hayal oldu! Kiralar cep yakıyor - 6

Kocaeli'de kiralar, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 63 artarken, reelde yüzde 2 düştü.

Kentte ortalama birim kira 161 lira/metrekare, ortalama kira ise 18 bin 248 lira oldu.

Öğrenci evi hayal oldu! Kiralar cep yakıyor - 7

Öğrencilerin kiraları kolay karşılayabileceği şehirler olarak Sakarya ve Erzurum öne çıktı.

En düşük ortalama kira bedellerine sahip kentler şu şekilde sıralandı:

Sakarya'da ortalama kira 14 bin 168 lira

Erzurum'da 14 bin 339 lira

Bursa'da 16 bin 44 lira

Konya'da 17 bin 309 lira

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