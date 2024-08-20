Öğrenci evi hayal oldu! Kiralar cep yakıyor

Antalya'da konut kira bedelleri, normalleşme dönemine girdi.



Temmuz itibarıyla Antalya'da kiralar yıllık bazda nominal olarak yüze 23 artmasına rağmen reel olarak yüzde 26 azaldı.



Bu oranla Antalya, 10 kent içerisinde enflasyona karşı en fazla değer kaybeden yer oldu.



Turizm kenti Antalya'da ortalama birim kira 172 lira/metrekare, ortalama kira ise 18 bin 749 lira olarak tespit edildi.