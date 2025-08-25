YKS yerleştirme sonuçları açıklandı... Öğrenci evi kiraları ne kadar? Aileler merak ediyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları sonrasında aileler kira araştırmalarına başladı. Yurtlarda çocuklarını barındırmak istemeyen ailelerin yüklü masrafa katlanması gerekecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Tercih yapanlar yerleştirmeler kapsamında işlemlere başlayacakları günü beklerken aileler de il dışında okuyacak çocukları için bütçe ayarlamalarına başladı.