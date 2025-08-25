YKS yerleştirme sonuçları açıklandı... Öğrenci evi kiraları ne kadar? Aileler merak ediyor

İstanbul'da öğrencilere yönelik verilen ilanlarda en uygun olanı 3 bin 500 lirayla Esenler'deki apart bulunuyor. En pahalısıysa 3+1, 120 metrekare, Ataşehir'de 90 bin lira aylık kirası olan daire oldu. Öğrenciye kiralık daireler arasında İstanbul ortalaması ise 25 bin lira oldu.