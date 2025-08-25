YKS yerleştirme sonuçları açıklandı... Öğrenci evi kiraları ne kadar? Aileler merak ediyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları sonrasında aileler kira araştırmalarına başladı. Yurtlarda çocuklarını barındırmak istemeyen ailelerin yüklü masrafa katlanması gerekecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Tercih yapanlar yerleştirmeler kapsamında işlemlere başlayacakları günü beklerken aileler de il dışında okuyacak çocukları için bütçe ayarlamalarına başladı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi üniversite açısından popüler şehirlerde öğrencilere yönelik yurtlar dışında kiralık daireler de tercih edilebiliyor.

İstanbul'da evlere ranzalar konulup onlarca öğrencinin barınması sağlanan yerler de var, 3+1 lüks sitelerde yer alan konutlar da var.

İstanbul'da öğrencilere yönelik verilen ilanlarda en uygun olanı 3 bin 500 lirayla Esenler'deki apart bulunuyor. En pahalısıysa 3+1, 120 metrekare, Ataşehir'de 90 bin lira aylık kirası olan daire oldu. Öğrenciye kiralık daireler arasında İstanbul ortalaması ise 25 bin lira oldu.

Ankara'da en ucuz kira 7 bin 500 lira, en yükseği ise 55 bin lira oldu. Ortalama fiyat ise 22 bin lira seviyelerinde gerçekleşiyor.

İzmir'de en ucuz kira 7 bin 500 lirayla Buca'da yer alırken Karabağlar'da kira 72 bin liraya yükseldi. Ortalama kira ise 20 bin lira oldu.

Çanakkale'de en ucuz kira 6 bin 500 lira, en yüksek kira da 35 bin lira oldu. Ortalama kira tutarı 18 bin lira oldu.

Eskişehir'de en ucuz kira 7 bin 500 lira olurken en yüksek kira 27 bin lira oldu. Ortalaması ise 11 bin lira seviyelerinde gerçekleşiyor.

