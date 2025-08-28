Öğrencilerin yurt bulma telaşı: Fiyatlar 58 bin liraya kadar çıktı
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin ev ve yurt telaşı da başladı. Fiyatlar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 17 bin lira ile 58 bin lira arasında değişiyor. Eve çıkmak isteyen öğrencilerin cebini ise kira fiyatları yakıyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite öğrencilerinin yurt ve ev bulma telaşı başladı.
İstanbul'da barınma maliyetleri ilçeden ilçeye değişiyor.
Kimi öğrenciler tercihlerini özel ya da devlet yurdundan yana kullanıyor kimisi ise kiralık ev arıyor.