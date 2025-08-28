Öğrencilerin yurt bulma telaşı: Fiyatlar 58 bin liraya kadar çıktı

Tek kişilik odalardan 6 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar ilçeden ilçeye değişiyor.

Şişli'de ortalama 12 bin lira ile 58 bin lira arasında olan yurt ücretleri, Bakırköy'de 17 bin lira ile 23 bin lira arasında, Üsküdar'da 12 bin lira ile 25 bin lira arasında seyrediyor.

Avcılar'da ise aylık 12 bin 500 lira ile 15 bin lira aralığında özel yurt bulmak mümkün. Devlet yurtlarında ise geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt ücretleri 517 lira ile 855 lira arasında belirlenmişti.

KYK'da bu yılki fiyatların ağustos ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.