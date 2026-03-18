Öğretmen adaylık başvurusu 13 Nisan'da başlıyor
18.03.2026 10:04
Son Güncelleme: 18.03.2026 12:06
NTV - Haber Merkezi
Öğretmen adayları, artık mesleğe başlamadan önce Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim görecek. Adaylara eğitim süresince maaş da verilecek. Başvurular 13 Nisan'da başlıyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle öğretmen adaylarının hazırlık eğitimi 10 haftadan az 14 haftadan fazla olamayacak şekilde 4 dönem olarak düzenlendi. Ara tatil öngörülmezken, yerleştirmede öncelik kriterleri ve uygulamalı eğitim süreci de ayrıntılı şekilde belirlendi.
Yönetmelik'e göre farklı illerdeki eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilen evli adaylar, her iki eşin de hazırlık eğitimine alınacak olması ve alanları itibarıyla aynı ilde hazırlık eğitimi almalarının mümkün olması hâlinde aynı ilde hazırlık eğitimine alınmak için gerekli belgelerle birlikte Akademiye başvuruda bulunabilecek.
Başvuruda bulunanlara, Akademi tarafından eğitim ve uygulama merkezlerinin kapasitesi dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda eşlerin yerleştirildiği illerden birine veya istemeleri halinde hazırlık eğitimine alınabilecekleri başka bir ile bir defaya mahsus olmak üzere yer değiştirme hakkı verilebilecek.
Öğretmen adaylarına, öngörülen hazırlık eğitimi süresi doğrultusunda ve öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi verilecek.
Eğitim ve uygulama merkezlerinin haftalık ders programı, hazırlık eğitimi takvimi ve hazırlık eğitimi programı doğrultusunda her dönem için ayrı ayrı olmak üzere eğitim personeli koordinatörleri tarafından hazırlanacak.
Öğretmen adayları, her bir teorik dersten en az iki yazılı sınava tabi tutulacak. Yazılı sınavlar, hazırlık eğitimi programında yer alan teorik derslerin içeriği çerçevesinde Kurul tarafından belirlenen usulle gerçekleştirilecek.
Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç iş günü içinde eğitim ve uygulama merkezine yazılı olarak itiraz edilebilecek.
Yazılı sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak ve 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği'ne göre, aday öğretmenlerin eğitim süresince alacakları maaş da belli oldu.
Yönetmelik 17 Mart 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı.
EĞİTİM SÜRESİNCE MAAŞ 32 BİN LİRA
Yönetmelikte yer alan 27'inci maddede öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde her ay 23.310 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacağı yer alıyor.
Bu hesaplamaya göre öğretmen adaylarına aylık 32 bin 351 TL ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme, damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmadan doğrudan ilgili eğitim ve uygulama merkezlerine aktarılacak.
HER AY ÖDEME YAPILACAK
Öğretmen adaylarına, eğitimi sürecinde her ay belirlenen katsayıya göre ödeme yapılacak. Eğitimini donduranların ödemesi kesilecek.
Adayın eş ve çocukları ile anne ve babalarının, genel sağlık sigortası primleri bakanlıkça karşılanacak.
ASKERLİKLERİ ERTELECEK
Öte yandan erkek öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, akademideki eğitimleri süresince ertelenir.
Yönetmelikle farklı illere yerleştirilen evli adaylara yer değiştirme hakkı da verildi.
KONAKLAMA ÜCRETİNİ ADAY ÖDEYECEK
Öğretmen adayları konaklama imkanı bulunan eğitim ve uygulama merkezlerini tercih edebilecek. Ancak bu hizmet, paralı olacak. Konaklamalı merkezlerde ücreti adaylar ödeyecek. Konaklamalı merkez isteyenlerin başvuruları esnasında belirtmesi gerekiyor.
Yerleştirmede engelliler, devlet korumasındaki kişiler, şehir ve gazi yakınları ile milli sporcular öncelikli olacak.
Ardından kalan kontenjanlara Akademiye Giriş Sınavı puanı önceliğine göre yerleştirme yapılacak. Puanlar eşitse, kura çekilecek.
AKADEMİDE EĞİTİM NE KADAR SÜRECEK?
4 dönemden oluşacak akademi eğitimi, toplam 12 ay sürecek. Akademi eğitimi sonrası başarılı olanlar sözleşmeli öğretmen olarak atanacak, 3 yılın sonunda kadroya geçme hakkı kazanacak.
ÖĞRETMENLİK AKADEMESİ'NE BAŞVURU ŞARTLARI
Akademiye alınacak adaylar, Bakanlığın açıklayacağı öğretmen ataması sayısı kadar olacak.
Hazırlık eğitimine alınacak adaylar için Bakanlıkça belirlenecek yükseköğretim programlarından mezun olma şartı aranacak. Ayrıca adayların, ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (MEB-AGS) girmesi gerekecek. Sınav, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumdan oluşuyor.
ÖSYM'nin açıkladığı 2026 sınav takvimine göre, bu sınav 12 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.
Akademiye alımlar bu sınav puanındaki üstünlüğe göre olacak ve herhangi bir sözlü mülakat yapılmayacak.
Dönem başlangıç ve bitişleri, sınav tarihleri ve olası ara süreler Akademi tarafından belirlenecek. Ayrıca ihtiyaç halinde eğitime ara verilmesi de mümkün olacak.
Yerleştirmede öncelik sırası açıklandı
Öğretmen adaylarının eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilmesinde uygulanacak öncelik sırası da yönetmelikte net şekilde düzenlendi.
Buna göre sıralama:
1-EKPSS puanı ile başvuranlar
2-2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındakiler
3-Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki adaylar
4-Milli sporcular
5-MEB-AGS puanı yüksek olan adaylar
şeklinde olacak.
Puan eşitliği durumunda ise yerleştirme bilgisayar kurası ile yapılacak. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar Bakanlık tarafından resen yerleştirilebilecek.
EĞİTİMLERİN ARDINDAN KESİN ÖĞRETMEN OLUNABİLECEK Mİ?
Adayların, öğretmen olmak için eğitimleri başarıyla tamamlamaları ve kanun kapsamında belirlenen "Akademiden çıkarmayı gerektiren fiil ve davranışlar"dan herhangi bir cezayı almamaları gerekiyor.
Geçmiş yıllarda üniversitelerin ilgili öğretmenlik programlarından mezun olanların da Akademiyi başarıyla tamamlaması gerekecek.
KADROYA GEÇİŞLER NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
3 yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.
EĞİTİMLER KİMLER TARAFINDAN VERİLECEK?
Akademi'de eğitimler; profesörler, doçentler, doktor öğretim üyeleri, doktora yapmış öğretmenler ile baş öğretmen ve uzman öğretmenler tarafından verilecek.
İstihdam edilecek eğitim personeline fiilen yapmış oldukları ders görevleri karşılığında profesör unvanına sahip olanlara ders saati başına 320, doçent unvanına sahip olanlara ders saati başına 270, doktor öğretim üyesi unvanına sahip olanlara ders saati başına 220, bu kapsamda bulunmayanlara ise ders saati başına 160 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu oluşacak tutarda ek ders ücreti ödenecek.
Bu kapsamda profesöre 444 lira, doçente 374 lira, öğretim üyesi ise 305 lira ders ücreti alacak.