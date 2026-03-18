Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle öğretmen adaylarının hazırlık eğitimi 10 haftadan az 14 haftadan fazla olamayacak şekilde 4 dönem olarak düzenlendi. Ara tatil öngörülmezken, yerleştirmede öncelik kriterleri ve uygulamalı eğitim süreci de ayrıntılı şekilde belirlendi.

Yönetmelik'e göre farklı illerdeki eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilen evli adaylar, her iki eşin de hazırlık eğitimine alınacak olması ve alanları itibarıyla aynı ilde hazırlık eğitimi almalarının mümkün olması hâlinde aynı ilde hazırlık eğitimine alınmak için gerekli belgelerle birlikte Akademiye başvuruda bulunabilecek.

Başvuruda bulunanlara, Akademi tarafından eğitim ve uygulama merkezlerinin kapasitesi dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda eşlerin yerleştirildiği illerden birine veya istemeleri halinde hazırlık eğitimine alınabilecekleri başka bir ile bir defaya mahsus olmak üzere yer değiştirme hakkı verilebilecek.

Öğretmen adaylarına, öngörülen hazırlık eğitimi süresi doğrultusunda ve öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi verilecek.

Eğitim ve uygulama merkezlerinin haftalık ders programı, hazırlık eğitimi takvimi ve hazırlık eğitimi programı doğrultusunda her dönem için ayrı ayrı olmak üzere eğitim personeli koordinatörleri tarafından hazırlanacak.

Öğretmen adayları, her bir teorik dersten en az iki yazılı sınava tabi tutulacak. Yazılı sınavlar, hazırlık eğitimi programında yer alan teorik derslerin içeriği çerçevesinde Kurul tarafından belirlenen usulle gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç iş günü içinde eğitim ve uygulama merkezine yazılı olarak itiraz edilebilecek.

Yazılı sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak ve 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak.