Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası öğretmen maaşları

Öğretmen maaşlarına ocak ayı itibariye yapılacak zam oranı belli oldu. Diğer memurlar gibi öğretmenler de ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Peki, 2025 zammı sonrası öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası öğretmen maaşları - 1

Öğretmen maaşları, 2025 memur ve emekli zammı oranlarının açıklanması sonrasında belli oldu. Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

NTVPARA HABERLERİ

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası öğretmen maaşları - 2

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.



Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası öğretmen maaşları - 3

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası öğretmen maaşları - 4

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2024 (Temmuz-Aralık) - 42 bin 185 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  47 bin 53 TL

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