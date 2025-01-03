Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası öğretmen maaşları

Öğretmen maaşları, 2025 memur ve emekli zammı oranlarının açıklanması sonrasında belli oldu. Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.