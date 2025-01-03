Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2025 zammı sonrası öğretmen maaşları
Öğretmen maaşlarına ocak ayı itibariye yapılacak zam oranı belli oldu. Diğer memurlar gibi öğretmenler de ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Peki, 2025 zammı sonrası öğretmen maaşları ne kadar oldu?
Öğretmen maaşları, 2025 memur ve emekli zammı oranlarının açıklanması sonrasında belli oldu. Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.