Öğretmen, polis, hemşire, bekçi. Memur maaşları yeni artışla ne kadar olacak?

Milyonlarca memurun beklediği zam ayı geldi ve maaşlara yüzde 18,61 oranında zam yapıldı. Türkiye'de 219 farklı ünvanda görev alan memurların da maaşları böylece güncellenmiş oldu.

En düşük memur maaşından, öğretmen, polis, bekçi, hemşire, avukat, gassal, bahçıvan, gardiyan, emniyet müdürü, garson, öğretim görevlisi, hademe, hakim, kaloriferci, kaymakam, mimar, müfettiş, şef, şoför ve diğer tüm ünvanların maaşlarını tek tek hesapladık.

Not: Memur maaşları bulundukları il, çocuk sayısı, dil tazminatı, görev tazminatı, derece-kademe gibi birçok değişkenle farklılık gösterebilir.