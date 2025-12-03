Öğretmen, polis, hemşire, gassal, bekçi. Memur maaşları yeni artışla ne kadar olacak?

Açıklanan son enflasyon verisine göre Türkiye'de 219 ünvanda görev alan tüm memurların maaşlarına zam gelecek.

Milyonlarca memurun beklediği 5 aylık enflasyona göre zam oranları belli oldu. Memurların maaşlarına 5 aylık enflasyon oranına göre yüzde 17,56 oranında zam yapılacak. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte zam oranları değişecek. Türkiye'de 219 farklı ünvanda görev alan memurların da maaşları böylece güncellenmiş oldu.

En düşük memur maaşından, öğretmen, polis, bekçi, hemşire, avukat, gassal, bahçıvan, gardiyan, emniyet müdürü, garson, öğretim görevlisi, hademe, hakim, kaloriferci, kaymakam, mimar, müfettiş, şef, şoför ve diğer tüm ünvanların maaşlarını tek tek hesapladık.

Not: Memur maaşları bulundukları il, çocuk sayısı, dil tazminatı, görev tazminatı, derece-kademe gibi birçok değişkenle farklılık gösterebilir.

İŞTE 219 ÜNVANDA GÖREV ALAN MEMURLARIN YENİ MAAŞLARI