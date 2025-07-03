Öğretmen, polis, hemşire, gassal, bekçi... Tüm memur ünvanlarının yeni maaşlarını hesapladık

Milyonlarca memurun beklediği maaş zamları belli oldu. Memurların maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Türkiye'de 219 farklı ünvanda görev alan memurların da maaşları böylece güncellenmiş oldu.



En düşük memur maaşından, öğretmen, polis, bekçi, hemşire, avukat, gassal, bahçıvan, gardiyan, emniyet müdürü, garson, öğretim görevlisi, hademe, hakim, kaloriferci, kaymakam, mimar, müfettiş, şef, şoför ve diğer tüm ünvanların maaşlarını tek tek hesapladık.



Not: Memur maaşları bulundukları il, çocuk sayısı, dil tazminatı, görev tazminatı, derece-kademe gibi birçok değişkenle farklılık gösterebilir.



İŞTE 219 ÜNVANDA GÖREV ALAN MEMURLARIN YENİ MAAŞLARI