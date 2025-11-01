Ölümlerinden sonra da kazanmaya devam ediyorlar

1-MICHAEL JACKSON- 105 MİLYON DOLAR

Ölümünden yıllar sonra da kazançlarını sürdüren ünlüler, Forbes’un “en çok kazanan ölü ünlüler” listesinde yine gündemde. Pop, rock ve edebiyat dünyasından isimler, miras gelirleri, müzik katalogları ve marka hakları sayesinde milyonlar kazanmaya devam ediyor.

Michael Jackson, ölümünden sonra da milyonlar kazanmaya devam ederek Forbes’un 2025 listesinde 105 Milyon Dolar ile bir kez daha zirvede yer aldı. İşte Forbes'un Forbes’un en çok kazanan ölü ünlüleri