Ölümlerinden sonra da kazanmaya devam ediyorlar

Ölümünden sonra da kazançlarını sürdüren ünlüler, Forbes’un 2025 listesinde yeniden gündemde. Michael Jackson, zirvede yer alırken Elvis Presley ve diğer isimler de listenin üst sıralarında yer aldı.

Ölümlerinden sonra da kazanmaya devam ediyorlar - 1

1-MICHAEL JACKSON- 105 MİLYON DOLAR

Ölümünden yıllar sonra da kazançlarını sürdüren ünlüler, Forbes’un “en çok kazanan ölü ünlüler” listesinde yine gündemde. Pop, rock ve edebiyat dünyasından isimler, miras gelirleri, müzik katalogları ve marka hakları sayesinde milyonlar kazanmaya devam ediyor.

Michael Jackson, ölümünden sonra da milyonlar kazanmaya devam ederek Forbes’un 2025 listesinde  105 Milyon Dolar ile bir kez daha zirvede yer aldı. İşte Forbes'un Forbes’un en çok kazanan ölü ünlüleri 

NTVPARA HABERLERİ

Ölümlerinden sonra da kazanmaya devam ediyorlar - 2

2- DR. SEUSS- 85 MİLYON DOLAR 

Gerçek adı Theodor Seuss Geisel olan Dr. Seuss, çocuk kitaplarıyla tanınıyor. Ölümünden sonra kitap satışları ve uyarlamalarından ciddi gelir elde ediyor.

Ölümlerinden sonra da kazanmaya devam ediyorlar - 3

3.  RICHARD WRIGHT 81 MİLYON DOLAR 

Pink Floyd’un kurucu üyelerinden biri olan Wright, grup müzikleri ve telif haklarından ölümünden sonra da kazanç sağlıyor.

4. SYD BARRETT  81 MİLYON DOLAR 

Pink Floyd’un ilk gitaristi ve söz yazarı Barrett, müzik mirası ve albüm telif hakları sayesinde listede yer alıyor.

Ölümlerinden sonra da kazanmaya devam ediyorlar - 4

5- THE NOTORIUS B.I.G 80 MİLYON DOLAR

Rap dünyasının efsane isimlerinden olan Biggie, ölümünden sonra albümleri ve lisans gelirleriyle kazanç sağlamaya devam ediyor.

Ölümlerinden sonra da kazanmaya devam ediyorlar - 5

6. MILES DAVIS 21 MİLYON DOLAR 

Caz müziğinin öncülerinden Davis, eserlerinin telif hakları ve yayın gelirleriyle listede bulunuyor.

Ölümlerinden sonra da kazanmaya devam ediyorlar - 6

7.  ELVIS PRESLEY 17 MİLYON DOLAR 

Rock’n Roll’un kralı Presley, ölümünden sonra müzik katalogları, lisans anlaşmaları ve markalaşma gelirleriyle hâlâ yüksek kazanç elde ediyor.

Ölümlerinden sonra da kazanmaya devam ediyorlar - 7

8. JIMMY BUFFET 14 MİLYON DOLAR 

Şarkıcı ve söz yazarı Buffett, popüler “Margaritaville” markası ve müzik gelirleri sayesinde listede yer alıyor.

Ölümlerinden sonra da kazanmaya devam ediyorlar - 8

9.  BOB MARLEY 13 MİLYON DOLAR 

Reggae müziğin öncüsü Marley, eserlerinin telif hakları ve markalaşma gelirleriyle ölümünden sonra da kazanç sağlamaya devam ediyor.

Ölümlerinden sonra da kazanmaya devam ediyorlar - 9

10. JOHN LENNON 12 MİLYON DOLAR

The Beatles üyesi Lennon, müzik katalogları ve lisans hakları sayesinde ölümünden sonra da milyonlar kazanmaya devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER