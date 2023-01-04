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Orta gelirliye konut kampanyası ayrıntıları belli oldu: Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman?

Orta gelirliye yönelik konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Adı Yeni Evim olan kampanya sadece sıfır konutlar için geçerli olacak. Azami vade süresi 15 yıl, faiz oranı ise 0,69 olacak. İstanbul'daki finansmanın üst limiti 5 milyon lira olacak. Kampanyaya başvurular 16 Ocak'ta başlayacak.

Orta gelirliye konut kampanyası ayrıntıları belli oldu: Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman? - 1

Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim adlı kampanyanın ayrıntıları belli oldu.

Orta gelirliye konut kampanyası ayrıntıları belli oldu: Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman? - 2

Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge; diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi.

Orta gelirliye konut kampanyası ayrıntıları belli oldu: Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman? - 3

Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak. 2. bölgedeki illerde banka finansmanı en fazla 3 milyon lira, 3. bölgedeki diğer illerde banka finansmanı en fazla 2 milyon lira olacak.

Orta gelirliye konut kampanyası ayrıntıları belli oldu: Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman? - 4

Asgari peşinat oranı tüm iller için yüzde 10 olarak belirlendi. Faiz oranı ise azami 15 yıl vade ve 0.69 olarak uygulanacak.

Kampanya ile alınacak konutun aylık taksiti hane halkı gelirinin yüzde 40'ını geçemeyecek.

Orta gelirliye konut kampanyası ayrıntıları belli oldu: Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman? - 5

Banka finansmanı sadece sıfır konutlara sağlanacak.

Orta gelirliye konut kampanyası ayrıntıları belli oldu: Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman? - 6

Kampanyadan yararlanmak için halihazırda konutun olmaması ve konut alınacak illerde 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olma şartı bulunuyor.

Orta gelirliye konut kampanyası ayrıntıları belli oldu: Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman? - 7

Ayrıca 1 ve 2. bölgedeki iller için son 1 yıldır bu illerde ikamet etmiş olmak gerekecek. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

Orta gelirliye konut kampanyası ayrıntıları belli oldu: Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman? - 8

Vatandaşların ilk 3 yıldaki aylık taksitlerinin bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.

Yüklenici firmalar da konut bedelinin yüzde 5'i kadar vatandaşa destek sağlayacak.

Orta gelirliye konut kampanyası ayrıntıları belli oldu: Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman? - 9

Kampanya kapsamında kredi kullanılabilecek konutlar ise şöyle sınıflandırıldı:

- Tamamlanmış konutlar
- Belirli oranlarda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterine uygun konutlar
- Yapımına başlanacak konutlar

Orta gelirliye konut kampanyası ayrıntıları belli oldu: Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman? - 10

İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması bekleniyor. Başvurular banka şubelerinden yapılacak. Kampanya 16 Ocak'ta başlayacak. Kampanyaya ilişkin ayrıntılar kurulacak web sitesi üzerinden paylaşılacak.

Orta gelirliye konut kampanyası ayrıntıları belli oldu: Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman? - 11

Kampanya sürecinin şeffaf şekilde ilerlemesi ve fiyat takibi için de bir komisyon kurulacak.

Orta gelirliye konut kampanyası ayrıntıları belli oldu: Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman? - 12
Orta gelirliye konut kampanyası ayrıntıları belli oldu: Yeni Evim kampanyası başvuruları ne zaman? - 13

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